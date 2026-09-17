Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi
Sultanlar Ligi heyecanına sayılı günler kala ligde önemli bir değişiklik yaşandı.
Sultanlar Ligi başlamadan Afyon temsilcisinde dikkat çeken bir değişim gündem oldu.
Afyonkarahisar'ı bu sezon Sultanlar Ligi'nde temsil edecek Afyon Belediye Yüntaş Spor Kulübü'nde, ligin başlamasına sayılı günler kala flaş bir gelişme yaşandı.
Ege temsilcisi, isim sponsorluğu konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı ve bu adım resmi olarak tescillendi.
Resmi internet sitesinden de değişiklik yayınlandı ve Sultanlar Lig başlamadan kayda geçti. Yeni isim yalnızca kağıt üzerinde kalmadı; federasyonun resmi internet sisteminde de kulübün adı artık "SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ" şeklinde görünmeye başladı.
SİNNADA Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanlığını iş insanı Mustafa Enis Arabacı yürütüyor.
Yapılan görüşmelerin ardından kulübün isim sponsorluğunu, Afyonkarahisar'ın yeni açılan 5 yıldızlı otellerinden SİNNADA Hotels üstlendi. Anlaşma kapsamında takımın adı "SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ" olarak değiştirildi.
GEÇEN SEZON TARİHİ BAŞARI YAKALADILAR
Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi Final Etabı’nda mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş, Sakarya karşısında da kazanarak şampiyonlukla Sultanlar Ligi’ne yükseldi.
Final etabının son maçında büyük heyecana sahne olan mücadelede Afyon temsilcisi, rakibini 3-1 mağlup ederek zirveyi kimseye bırakmadı.
Afyon Belediye YÜNTAŞ Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında elde ettiği tarihi galibiyetle Sultanlar Ligi’ne yükseldi.
Sezon boyunca gösterdikleri istikrarlı performans ve finale kadar ulaştıkları başarı, Afyonkarahisar halkı ve taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Afyon temsilcisi bu sezon ilk kez Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.
İsim değişikliğiyle birlikte Afyon ekibi büyük bir gelire de sahip olacak.