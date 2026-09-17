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Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi

Sultanlar Ligi heyecanına sayılı günler kala ligde önemli bir değişiklik yaşandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 1
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Sultanlar Ligi başlamadan Afyon temsilcisinde dikkat çeken bir değişim gündem oldu.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 2
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Afyonkarahisar'ı bu sezon Sultanlar Ligi'nde temsil edecek Afyon Belediye Yüntaş Spor Kulübü'nde, ligin başlamasına sayılı günler kala flaş bir gelişme yaşandı.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 3
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Ege temsilcisi, isim sponsorluğu konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı ve bu adım resmi olarak tescillendi.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 4
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Resmi internet sitesinden de değişiklik yayınlandı ve Sultanlar Lig başlamadan kayda geçti. Yeni isim yalnızca kağıt üzerinde kalmadı; federasyonun resmi internet sisteminde de kulübün adı artık "SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ" şeklinde görünmeye başladı.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 5
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SİNNADA Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanlığını iş insanı Mustafa Enis Arabacı yürütüyor.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 6
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Yapılan görüşmelerin ardından kulübün isim sponsorluğunu, Afyonkarahisar'ın yeni açılan 5 yıldızlı otellerinden SİNNADA Hotels üstlendi. Anlaşma kapsamında takımın adı "SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ" olarak değiştirildi.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 7
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GEÇEN SEZON TARİHİ BAŞARI YAKALADILAR

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi Final Etabı’nda mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş, Sakarya karşısında da kazanarak şampiyonlukla Sultanlar Ligi’ne yükseldi.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 8
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Final etabının son maçında büyük heyecana sahne olan mücadelede Afyon temsilcisi, rakibini 3-1 mağlup ederek zirveyi kimseye bırakmadı.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 9
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Afyon Belediye YÜNTAŞ Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında elde ettiği tarihi galibiyetle Sultanlar Ligi’ne yükseldi.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 10
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Sezon boyunca gösterdikleri istikrarlı performans ve finale kadar ulaştıkları başarı, Afyonkarahisar halkı ve taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 11
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Afyon temsilcisi bu sezon ilk kez Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

Sultanlar Ligi başlamadan ismi değiştirildi - Fotoğraf: 12
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İsim değişikliğiyle birlikte Afyon ekibi büyük bir gelire de sahip olacak.

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