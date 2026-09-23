Gagaları adeta kaşık gibi: Suyu karıştırıp ne var ne yok yiyorlar
Bursa’daki Karacabey Longoz Ormanları, gaga yapısıyla dikkat çeken kaşıkçı kuşlarını ağırladı. Sulak alanlardaki çamurları karıştırarak avlanan sosyal kuşlar, sıra dışı görünümleriyle bölgenin zengin faunasına renk kattı.
Bursa'nın doğal cenneti Karacabey Longoz Ormanları sınırlarında kayda geçen kaşıkçı kuşları, sığ bataklık kıyılarında oluşturdukları eşsiz manzarayla yaban hayatı fotoğrafçılarının ilgisini çekti.
Kendisine has kaşık biçimindeki karakteristik gaga yapısıyla tanınan bu nadir tür, bölgedeki fauna zenginliğine hareket getirdi.
Bataklık tabanındaki çamurlu alanları karıştırarak beslenen sosyal Kaşıkçı kuşları, Karacabey deltasının sunduğu zengin besin kaynaklarını değerlendirdi.
Sulak ekosisteme kolayca uyum sağlayan bu zarif canlılar, sazlık kenarlarında küçük balıkları avlayarak enerjilerini tazeledi.
Bilimsel literatürde Platalea leucorodia adıyla geçen kaşıkçı kuşu, leyleksiler ve pelikansılar ile akrabalık bağı bulunan Threskiornithidae familyasına mensup bulunuyor.
Erişkin bireylerin gövde uzunluğu 80 ile 93 santimetre arasında ölçülürken, devasa kanat açıklıkları 135 santimetreye kadar çıkabiliyor.
İnce ve uzun siyah bacaklara sahip olan bu iri yapılı su kuşu, doğada bin 200 ile bin 700 gram ağırlığa ulaşıyor.
Yetişkin kuşların mat siyah renkli yassı gagasının uç kısmında, türü Afrika kaşıkçısından ayıran belirgin sarı bir leke yer alıyor.
Yumurtadan ilk çıktıklarında yumuşak ve kısa bir gagaya sahip olan yavrularda, bacaklar ve gaga dokusu soluk pembe tonlarında seyrediyor.
Gaganın iç tabakasında yer alan ve Herbst cisimcikleri olarak adlandırılan mikroskobik titreşim reseptörleri, canlının adeta ikinci bir duyu organı gibi işlev görüyor.
Gözleriyle görmek yerine gagasındaki özel sinir çukurları sayesinde sudaki avını hisseden kaşıkçı, balıkların hareketini milisaniyeler içinde algılıyor.
Gelişmiş dokunsal algı yeteneği sayesinde kaşıkçı kuşları, görme duyusunun yetersiz kaldığı zifiri karanlıkta ve bulanık sularda dahi kolaylıkla avlanabiliyor.
Sığ suların içinde ağır adımlarla ilerleyen kuş, yarı açık tuttuğu gagasını sağa ve sola doğru yaklaşık 30 derecelik yaylar çizerek süpürüyor.
Yassı gaga anatomisi nedeniyle besinleri doğrudan yutamayan canlı, yakaladığı küçük balıkları önce havaya fırlatıp ardından tek hamlede yutuyor.
Kuşların beslenme listesinde balıkların yanı sıra su böcekleri, kurbağa larvaları, kabuklular ve dipte tutunan su yosunları bulunuyor.
Yalnız gezen balıkçılların aksine kalabalık gruplar halinde dolaşan kaşıkçılar, çamuru ortaklaşa havalandırarak küçük balık sürülerini köşeye sıkıştırıyor.
İlkbaharda üreme sezonuna giren yetişkinlerin ense kısmında uzun süs tüyleri uzarken, boyun tabanında ise sarımsı bir kolye halkası beliriyor.
Gökyüzünde boynunu geriye kıvırmadan dümdüz ileriye uzatan bu usta göçmenler, tek sıra halinde intizamlı hava koridorları oluşturuyor.
Erkek kaşıkçının çevreden taşıdığı çalı çırpı ve sazları kullanan dişi kuş, yerden yaklaşık 5 metre yükseklikteki ağaç dallarına korunaklı bir yuva platformu örüyor.
Yuvaya bırakılan 3 veya 4 yumurtanın kuluçka görevini anne ve baba kuş 25 gün boyunca sırayla devralıyor.
Beyaz pamuksu hav tüyleriyle yumurtadan çıkan minik yavrular, ebeveynlerinin gözetiminde 45 ile 50 gün içinde ilk uçuş talimini tamamlıyor.
Vahşi doğada ortalama 10 ile 20 yıl arasında ömür süren bu türün bazı bireyleri, koruma altındaki sahalarda 30 yaşına kadar hayatta kalabiliyor.
Avrasya kıtasının kuzeyinden yola çıkan sürüler, sonbahar göç rotasında Türkiye'yi dinlenme istasyonu yaparak Kuzey Afrika ve Basra Körfezi'ne yöneliyor.
Marmara Denizi kıyısındaki Karacabey Longoz Ormanları, sahip olduğu göl ve bataklık zenginliğiyle göç yolundaki kaşıkçılara kusursuz bir beslenme güzergahı sağlıyor.
Bursa kırsalında kayda alınan bu renkli görüntüler, Türkiye'deki sulak alanların yaban hayatı geleceği ve biyolojik denge açısından ne denli hayati bir rol üstlendiğini kanıtlıyor.