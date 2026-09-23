Halk TV Türkiye Gagaları adeta kaşık gibi: Suyu karıştırıp ne var ne yok yiyorlar

Gagaları adeta kaşık gibi: Suyu karıştırıp ne var ne yok yiyorlar Bursa’daki Karacabey Longoz Ormanları, gaga yapısıyla dikkat çeken kaşıkçı kuşlarını ağırladı. Sulak alanlardaki çamurları karıştırarak avlanan sosyal kuşlar, sıra dışı görünümleriyle bölgenin zengin faunasına renk kattı.

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