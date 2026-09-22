1 yılda 5 m uzayan mucize! Hem en güçlü hava temizleyicisi hem mobilya oluyor!

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Biyoçeşitlilik Riski ve Kontrollü Yetiştiricilik



Tüm bu büyüleyici özelliklerine ve iklim krizine karşı sunduğu devasa faydalara rağmen, Prens Ağacı’nın kontrolsüzce ve toplu halde dikilmesi biyoçeşitlilik uzmanları arasında bazı çekincelere yol açmaktadır. Hemen her türlü toprak ve iklim tipine hızla adapte olabilen son derece dayanıklı egzotik bir tür olduğu için, doğaya bilinçsizce salınması risk taşır. Eğer kendiliğinden tohumlanan ve kısır olmayan yabani türleri kullanılırsa, bulunduğu bölgenin yerli ağaç türlerini baskılayarak istilacı bir karakter kazanabilir. Bu nedenle Çin Kavağı projelerinde mutlaka kısır (steril) melez fidelerin tercih edilmesi ve dikim alanlarının ekolojik denge gözetilerek titizlikle planlanması gerekmektedir.