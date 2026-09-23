Adalar Belediyesi'nde kader günü! Üsküdar senaryosu çizilmişti

Adalar Belediyesi'nde CHP'li Belediye Başkanvekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül'de istifa etmesinin ardından başlayan başkanvekilliği sürecinde bugün kritik gün.

Yeni başkanvekilinin belirlenmesi için 21 Eylül'de yapılması planlanan seçim, gerekli toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle gerçekleştirilememiş ve 23 Eylül, yani bugün saat 10.00'a ertelenmişti.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklu olması ve üç meclis üyesinin görevden uzaklaştırılması nedeniyle belediye meclisindeki normal sandalye dağılımı fiili olarak değişmiş durumda. Oy kullanabilecek üyeler üzerinden yapılan hesaplamada CHP'nin 5, AKP'nin ise 2 üyesi bulunuyor.

ÜSKÜDAR'DA NE OLMUŞTU?

Adalar'daki seçimin önemini artıran gelişmelerden biri ise İstanbul'daki Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan süreç oldu.

Üsküdar'da belediye başkanvekilliği seçimi öncesinde meclis aritmetiği değişmiş, CHP'li dört meclis üyesinin AKP'ye geçmesinin ve hemen seçim öncesi yapılan tutuklamalar neticesinde seçimde AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla başkanvekili seçilmişti.

Böylece 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekilliği AKP'ye geçmişti.

Adalar'da da benzer bir ihtimalin ortaya çıkması üzerine meclis aritmetiği yeniden kritik hale geldi.

CHP'Lİ İKİ ÜYENİN AKP'YE OY VERECEĞİ İDDİASI

Adalar'daki mevcut tabloda CHP'nin 5 üyesine karşılık AKP'nin 2 üyesi bulunuyor.

Ancak seçim öncesinde CHP'li 5 üyeden 2'sinin AKP'nin adayına oy vereceği yönünde kulis bilgileri gündeme geldi. Böyle bir durumda AKP'nin 4, CHP'nin ise 3 oyda kalabileceği belirtiliyor.

Bu ihtimal, Üsküdar'da yaşanan sürecin Adalar'da da tekrarlanabileceği senaryosunu beraberinde getirdi.

FIRAT DURAK'IN İSTİFASI HESABI DEĞİŞTİRDİ

Tam da bu süreçte tutuklu bulunan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, Adalar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeliklerinden istifa etti.

Durak, istifasının gerekçesini, yerine yedek üyenin gelmesini sağlayarak meclisteki sayıyı artırmak olarak açıkladı. Durak, Adalar'daki başkanvekilliği seçiminin yanı sıra İBB Meclisi'nde olası başkanlık veya başkanvekilliği seçimlerinde de yedek üyenin oy kullanabilmesini amaçladığını belirtti.

Durak'ın istifasının ardından yerine yedek üyenin gelmesiyle oy dağılımının 4-4'e taşınabileceği hesaplanıyor. Böyle bir durumda başkanvekili kura ile belirlenecek.

GÖZLER SAAT 10.00'DAKİ SEÇİMDE

21 Eylül'deki toplantının yapılamamasının ardından Adalar Belediye Meclisi bugün saat 10.00'da yeniden toplanacak.

Üsküdar'da yaşanan sürecin ardından Adalar'da da benzer bir tablonun oluşup oluşmayacağı, bugün yapılacak oylama ve meclis aritmetiğiyle netleşecek.