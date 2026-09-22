Ekrem İmamoğlu’nun "makam aracı" davasında duruşma günü

AKP’li Binali Yıldırım ve Murat Kurum karşısında yarışarak iki kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından hakkında çok sayıda soruşturma ve dava açılan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "makam aracı" davasında duruşma bugün görülecek.

İmamoğlu'nun, belediyeye makam aracı alınmaması amacıyla kendisine ait aracı makam aracı olarak kullandığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması, saat 13.30'da Silivri'de yeni yapılan duruşma salonunda başlayacak.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlaması yöneltiliyor. İmamoğlu için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianameye göre, İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde kendisine ait aracın makam aracı olarak kullanılması için hazırlanan dilekçe, 9 Şubat 2015'te İmamoğlu'nun oluru ile Belediye Encümeni'ne sevk edildi.

Encümenin ise aracın başkanlık makam otosu olarak kullanılmasını, bakım ve yakıt masraflarının belediye tarafından karşılanmasını ve aracın bedel ödenmeksizin kabul edilmesini uygun gördüğü belirtildi.

İddianamede, Belediye Kanunu'ndaki ilgili düzenlemelere atıf yapılarak Belediye Encümeni'nin görev ve yetkilerinin sınırlandırıldığı, özel mülkiyette bulunan bir aracın belediye başkanına makam aracı olarak tahsis edilmesi ve aracın tüm masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasına karar verme yetkisinin bulunmadığı değerlendirildi.