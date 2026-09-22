'Peynirlerin kralı' dünyada sadece 2 noktada üretiliyor: Biri Türkiye'deki o köy
Kars'ın Boğatepe köyünde asırlık yöntemlerle üretilen coğrafi işaretli gravyer peyniri, dünya pazarlarına açılıyor. Zengin yayla florasıyla beslenen inek sütünden hazırlanan ve 4 yıla kadar dayanan bu lezzet, mandıralarda hayat buluyor.
Kars'ın zirvelerinde yüzlerce çiçekle beslenen ineklerin sütü, asırlık zanaatla buluşarak sofraların en değerli lezzetine dönüşüyor. Merkeze bağlı Boğatepe köyünde geleneksel yöntemlerle üretilen coğrafi işaretli gravyer peyniri, hem Türkiye'de hem de dünya pazarlarında yoğun ilgi görüyor.
Üreticiler günün ilk ışıklarıyla birlikte büyükbaş hayvanlarını 2 bin 400 ile 2 bin 840 rakım arasındaki zengin meralara çıkarıyor. Kekik ve şifalı otlarla beslenen hayvanlardan sağılan doğal sütler, modern tesislerde işlenmek üzere köydeki mandıralara taşınıyor.
Kazanlarda kaynatılarak parçacıklar haline getirilen süt, ince süzgeçli torbalara alınarak presleniyor. Kalıplarda ağırlık altında günlerce bekletilen peynir kütleleri, serin odalarda dinlendirildikten sonra kaya tuzlu suya bırakılıyor.
Tuzlu sudan çıkarılan dev tekerlekler, yüzey sertleşmesi ve gözenek oluşumu için sıcak odaya alınıyor. Ardından olgunlaşma sürecini tamamlaması amacıyla soğuk hava depolarına yerleştirilen peynirler, aylar süren emeğin ardından tüketime hazır hale geliyor.
Bölgenin bitki zenginliğine dikkat çeken Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, gravyerin kalitesini meralardaki floradan aldığını vurguladı. Kent genelinde yaklaşık bin 800 doğal çiçekli bitki bulunduğunu belirten Koçulu, bu türlerin 100 kadarının endemik olduğunu, köy çevresinde ise 600-650 civarında bitki çeşidinin yer aldığını ifade etti.
Ürünün tarihsel önemine değinen dernek başkanı İlhan Koçulu, peynirin 13. yüzyıldan bu yana korunan tekniklerle hazırlandığını dile getirdi.
Gravyerin uzun yolculuklardaki dayanıklılığına dikkat çeken Koçulu, şu bilgileri paylaştı:
"Amerika'nın keşfinden sonra gemiciler çok uzun günler hatta aylar, yıllar gemilerde yolculuk yapmaya başladılar. Peynir beslenirken proteinler, enerji, yağ asitleri ve bakteri verir vücuda. O uzun gemi yolculuklarında bu peynir önemli bir besin kaynağı olarak bulunduruldu çünkü bozulmuyor. 6 ay ile 1 yıl arasında normal koşullarda kendi doğal ortamında 4 yıl raf ömrü olan bir peynir. Bu peynirin krallık tahtında durma nedeni bu."
Boğatepe'nin peynircilik tarihindeki yerine değinen üretici İlhan Koçulu, Cumhuriyet döneminin ilk peynirinin bu topraklarda üretildiğini hatırlattı.
Köydeki üretim kapasitesini aktaran Koçulu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhuriyet döneminin ilk peyniri Boğatepe köyünde yapılıyor. Ustalar 2-3 yıl burada çalıştıktan sonra bazıları kendi köyüne geri dönüyor. Bugün Türkiye'de sadece peynirin üretildiği köy olarak Boğatepe köyünde yıllık 400-500 ton arasında gravyer peyniri üretiliyor. Bunu da hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda kalitemize güvenerek satıyoruz. Köyde şu anda 5 mandırada peynir üretiliyor bu mandıralar arasında büyük bir dayanışma var, hangimiz daha iyi peynir üretiriz diye rekabet var."
Mera sütünün sağlığa faydalarını anlatan İlhan Koçulu, yapılan laboratuvar analizlerine dikkat çekerek açıklamalarını tamamladı:
"Kars gravyeri mera sütünden yapılıyor. Kars'ın meralarında bulunan çiçekli bitkiyle beslenen hayvanlardan elde edilen süt, bitkiden hayvana, hayvandan süte ve sütten peynire taşınan doğal zenginlikle gravyere ayrı bir vitamin katıyor. Şifa deposudur, bunun şifasını bilelim. Yağ asitlerini tahlillerini yaptırdık 45'in üzerinde olumlu yağ asitleri var."
(AA)