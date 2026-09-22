Kediniz evde mi yoksa dışarıda mı yaşamalı?

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Dışarıya Çıkan Kediler İçin Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri



Eğer kedinizin dışarı çıkmasına izin veriyorsanız, olası riskleri en aza indirmek için sorumlu bir sahip olarak birtakım önlemler almanız şarttır. Kedinizin kaybolması veya başına bir şey gelmesi durumunda hızlıca size ulaşılabilmesi için mikroçip uygulanması son derece önemlidir. Ayrıca:

Dış parazitlere (pire, kene) karşı yıl boyunca kesintisiz koruma sağlanmalıdır.

Karma ve kuduz başta olmak üzere tüm aşı takvimi aksatılmadan uygulanmalıdır.

Kedinin gece saatlerinde kesinlikle ev içinde kalması sağlanmalıdır; çünkü trafik kazaları ve hayvan saldırıları en çok gece yaşanır.

Beklenmedik kaza ve hastalık masraflarına karşı evcil hayvan sigortası yaptırmak da akıllıca bir seçenektir.