Kediniz evde mi yoksa dışarıda mı yaşamalı?
Kediniz için en doğru yaşam alanı evinizin içi mi, yoksa dışarının özgür dünyası mı? Uzman değerlendirmeleri ve istatistiklerle, ev ve dış mekân yaşamının kedilerin sağlığı, davranışları ve yaşam süresi üzerindeki etkilerini inceledik:
Ev Kedisi mi, Sokak Özgürlüğü mü? Kediler İçin En İyi Yaşam Alanı
Kediler doğaları gereği son derece meraklı, avcı ve yaşadıkları çevreyi keşfetmeye meyilli canlılardır. Kapı her açıldığında dışarı sızmaya çalışan ya da saatlerce pencere kenarında kuşları izleyen bir kedi, birçok kedi sahibinin yakından bildiği bir tablodur. Ancak bu keşfetme tutkusu, beraberinde ciddi güvenlik kaygılarını da getirir. Kedinizin yalnızca ev içinde mi yaşaması gerektiği yoksa dışarıya erişiminin mi olması gerektiği sorusu; onların davranışlarını, genel sağlık durumlarını ve doğrudan yaşam sürelerini belirleyen en kritik kararlardan biridir.
Dışarı Çıkmanın ve Ev İçi Yaşamın Davranışlara Etkisi
Düzenli olarak dışarı çıkan kedilerde; kum kabı dışına çiş yapma, mobilyaları aşırı tırmalama veya agresyon gibi davranış sorunlarına daha az rastlanır. Dış dünyadaki zengin uyaranlar can sıkıntısını ve hayal kırıklığını önler. Bununla birlikte, evde yaşayan kedilerin de kesinlikle mutsuz olmaya mahkûm olmadığını unutmamak gerekir. Doğru adımlarla ev ortamı da bir kedinin tüm doğal içgüdülerini tatmin edecek hale getirilebilir. Kedinin evde huzurlu kalabilmesi için tırmanma kuleleri, tırmalama tahtaları, saklanma kutuları ve yüksek gözlem noktaları sunulmalıdır. Pencere önüne konulacak bir kuş yemliği veya her gün düzenli yapılan etkileşimli oyunlar, kedinizin zihinsel olarak zinde kalmasını sağlar.
Ev Kedilerinde Karşılaşılan Health Riskleri ve Hareketsizlik
İç mekânda yaşamak kedileri dış dünyadaki birçok fiziksel tehditten korusa da farklı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Ev kedileri genellikle daha az hareket eder ve monoton bir yaşam sürmeye yatkındır. Bu hareketsizlik; obezite, diyabet (şeker hastalığı), eklem iltihapları (artrit) ve kalp-damar hastalıkları riskini belirgin şekilde artırır. Ayrıca kısırlaştırılmış ev kedilerinde yetersiz egzersiz ve yanlış beslenme birleştiğinde böbrek ile idrar yolu taşları gibi kronik rahatsızlıklar çok daha sık görülür. Bu nedenle ev kedilerinin günlük fiziksel aktiviteleri sahipleri tarafından mutlaka desteklenmelidir.
Dışarıdaki Gizli Tehlikeler ve Yaşam Süresi Farkı
Sokağa veya bahçeye özgürce çıkan kediler ise tamamen farklı ve hayati tehlikelerle dolu bir dünyayla karşı karşıya kalır. Aşırı sıcak ve dondurucu soğuklar, sokak köpekleri veya diğer kedilerle yaşanan yaralanmalı kavgalar, parazitler ve bulaşıcı ölümcül hastalıklar bu risklerin başında gelir. Bunlara ek olarak trafik kazaları, fare zehirleri ve antifriz gibi kimyasal maddelerle zehirlenme vakaları dışarıdaki kediler için an meselesidir. İstatistikler bu acı gerçeği net bir şekilde ortaya koymaktadır: Sadece evde yaşayan kediler ortalama 10 ila 15 yıl (doğru bakımla 20 yıla kadar) sağlıklı bir ömür sürerken, dışarıya kontrolsüzce çıkan kedilerin ortalama yaşam süresi ne yazık ki sadece 2 ila 5 yıl arasında kalmaktadır.
Dışarıya Çıkan Kediler İçin Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri
Eğer kedinizin dışarı çıkmasına izin veriyorsanız, olası riskleri en aza indirmek için sorumlu bir sahip olarak birtakım önlemler almanız şarttır. Kedinizin kaybolması veya başına bir şey gelmesi durumunda hızlıca size ulaşılabilmesi için mikroçip uygulanması son derece önemlidir. Ayrıca:
Dış parazitlere (pire, kene) karşı yıl boyunca kesintisiz koruma sağlanmalıdır.
Karma ve kuduz başta olmak üzere tüm aşı takvimi aksatılmadan uygulanmalıdır.
Kedinin gece saatlerinde kesinlikle ev içinde kalması sağlanmalıdır; çünkü trafik kazaları ve hayvan saldırıları en çok gece yaşanır.
Beklenmedik kaza ve hastalık masraflarına karşı evcil hayvan sigortası yaptırmak da akıllıca bir seçenektir.
Güvenli Dış Mekân Alternatifleri: Tasma ve Kedi Bahçeleri
Kedisini evde tutmak isteyen ancak onun temiz hava almasını ve doğayla temas etmesini de arzulayan kedi sahipleri için oldukça güvenli orta yollar mevcuttur. Kedinizi küçük yaşlardan itibaren göğüs tasmasına alıştırarak tıpkı bir köpek gibi sizin kontrolünüzde dışarıda gezdirebilirsiniz. Bir diğer popüler çözüm ise balkon veya bahçelerin kaçamayacakları şekilde özel ağ veya çitlerle kapatıldığı kedi bahçeleridir. Bu sayede kediniz serbestçe güneşlenebilir, taze havayı soluyabilir ve dış dünyayı hiçbir hayati riske girmeden izleyebilir.
Karar Aşaması ve Doğru Yaklaşım
Sonuç olarak, bir kedinin tamamen evde mi kalacağı yoksa dışarıya mı çıkarılacağı kararı tamamen kedi sahibinin vicdanına, yaşadığı çevrenin güvenlik koşullarına ve kedinin mizaç özelliklerine bağlıdır. Karar verirken konfor ile güvenlik arasındaki hassas dengeyi iyi tartmak gerekir. Kedinizin yaşam kalitesini düşürmeden onu tehlikelerden koruyacak en doğru yönlendirmeyi almak için, düzenli kontroller sırasında uzman sağlık çalışanlarından bilgi almanız en sağlıklı yoldur.