Galatasaray'daki ayrılıklar açıklandı: Okan Buruk kararı belli oldu
Galatasaray'da Okan Buruk kararı belli oldu. Ayrılıklar da açıklandı, izlenen futbolcu ortaya çıktı.
Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Yönetimin Okan Buruk kararı belli oldu. Sarı kırmızılı takımdaki ayrılıklar da açıklandı, izlenen futbolcu ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı takım, sezon başından bu yana kazandığı maçlardan sonra bile eleştiriliyordu. Trabzonspor'a farklı yenilince eleştiriler daha da arttı.
Özellikle teknik direktör Okan Buruk, eleştirilerin odağı olurken, bazı futbolcular da bundan nasibini aldı. Hatta ayrılıkları bile dile getirildi.
Galatasaray muhabiri Kaya Temel, Youtube kanalında ayrılmaları gündemde olan 2 futbolcunun sezon sonunda kesinlikle gideceklerini söyledi. Temel, şu ifadeleri kullandı: "Kaan Ayhan'la alakalı oyuncu cephesinden aldığım bilgi şu; bu sezonu da Galatasaray'da geçirip kontratı bittikten sonra Galatasaray'dan ayrılacak. Ocak ayında Kaan'la alakalı ayrılık beklemiyorum. Şu anki tabloda Kaan da İlkay Gündoğan da kontratları bitene kadar Galatasaray'da devam edecek."
Sportec Youtube kanalında konuşan Mehmet Özcan ise Okan Buruk'la ilgili de konuştu. Sarı kırmızılı kulüpte yönetim kurulunun Okan Buruk'la ilgili kararı da belli oldu. Buruk'un sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Şu anda takımdan ayrılması yönetim tarafından düşünülmüyor.
Mehmet Özcan ise şunları söyledi: Galatasaray, Jakobs’u kazandığı gibi Singo’yu kazanmalı. Galatasaray, döndükten sonra bir şekilde Singo’dan faydalanmayı bilmeli çünkü Sallai ile sezon bitmez."
"Rashica’lı Kerem’li takım bile daha Galatasaray’a iyi tat veriyordu. Bu takım daha maliyetli ama... Olası bir başarısızlıkta, Şampiyonlar Ligi dışında kaldığında, hele ki Osimhen de ayrılmak isterse Okan hocanın da gittiğini düşün, tepetaklak gidersin, 4-5 sene kaybedersin."
"Galatasaray, Oulai’yi Fiorentina’da her maç takip ediyor. Oulai’nin Fiorentina’dan çıkma durumu takip edilecek. Oulai’nin Ocak ayında Galatasaray için daha yüksek sesle dile getirileceğini söyleyebilirim."
"Ara transferde Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane’ye teklif gelirse Galatasaray sorun çıkarmaz ama şöyle bir sorun var; oyuncu maliyetleri. Sane 12 milyon Euro alıyor. İlkay’ın açıklanan maaşı 4.5 milyon Euro ama Singo gibi İlkay’ın da iyi bonusları var. 6 milyon Euro’luk maliyet."
"Okan Buruk sonrası tamam Arda Turan’ı yakıştırıyoruz Galatasaray’a ama hangi teknik direktör gelirse gelsin işi çok daha zor olacak."