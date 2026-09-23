Galatasaray'daki ayrılıklar açıklandı: Okan Buruk kararı belli oldu

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"Ara transferde Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane’ye teklif gelirse Galatasaray sorun çıkarmaz ama şöyle bir sorun var; oyuncu maliyetleri. Sane 12 milyon Euro alıyor. İlkay’ın açıklanan maaşı 4.5 milyon Euro ama Singo gibi İlkay’ın da iyi bonusları var. 6 milyon Euro’luk maliyet."