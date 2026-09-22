İstanbul’da hava bir anda kararacak çok şiddetli yağacak: AKOM saat verip uyardı

AKOM, İstanbul'un bugün başlayacak ve yarın gece saatlerine kadar sürecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Fırtınayla birlikte sıcaklıkların 6 ila 8 derece düşeceğini belirten AKOM, İstanbulluları kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı. Kentte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

AKOM SAAT VERİP UYARDI

AKOM'un verilerine göre, Çarşamba (yarın) gece saatlerine kadar bölge genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 6-8°C birden gerileyerek bahar değerlerine düşecek.

POYRAZ FIRTINASI UYARISI

Sıcaklık düşüşüyle birlikte rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlice, saatte 15-45 km hızla esmesi, yer yer ise fırtına şeklinde hızı saatte 30-60 km’ye kadar ulaşan rüzgar geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Salı günü gün boyunca metrekareye 20 ila 40 kg arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.