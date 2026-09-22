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Halk TV Türkiye İstanbul’da hava bir anda kararacak çok şiddetli yağacak: AKOM saat verip uyardı

İstanbul’da hava bir anda kararacak çok şiddetli yağacak: AKOM saat verip uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentte etkili olması beklenen şiddetli sağanak, fırtına ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı İstanbulluları uyardı.

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İstanbul’da hava bir anda kararacak çok şiddetli yağacak: AKOM saat verip uyardı
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AKOM, İstanbul'un bugün başlayacak ve yarın gece saatlerine kadar sürecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Fırtınayla birlikte sıcaklıkların 6 ila 8 derece düşeceğini belirten AKOM, İstanbulluları kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı. Kentte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

İstanbul’da hava bir anda kararacak çok şiddetli yağacak: AKOM saat verip uyardı - Resim : 1

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AKOM SAAT VERİP UYARDI

AKOM'un verilerine göre, Çarşamba (yarın) gece saatlerine kadar bölge genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları 6-8°C birden gerileyerek bahar değerlerine düşecek.

İstanbul’da hava bir anda kararacak çok şiddetli yağacak: AKOM saat verip uyardı - Resim : 3

POYRAZ FIRTINASI UYARISI

Sıcaklık düşüşüyle birlikte rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlice, saatte 15-45 km hızla esmesi, yer yer ise fırtına şeklinde hızı saatte 30-60 km’ye kadar ulaşan rüzgar geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Salı günü gün boyunca metrekareye 20 ila 40 kg arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Kuvvetli sağanak yağış
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