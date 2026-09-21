Mohamed Salah'a 6 ay men cezası verildi

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a, aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi.

Salah'a ait araç, mart ayında Cheshire bölgesinde hız sınırı saatte 48 kilometre olan bir yolda 58 kilometre hızla giderken kameralara yakalandı.

Direksiyonda kimin olduğuna dair bilgi vermeyen 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire polisi tarafından açılan davada, suçlamaya ilişkin bir savunmada da bulunmadı.

6 AY MEN EDİLDİ

Warrington Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve 1044 sterlin para cezası verildi.

2017-2026 yıllarında 9 sezon Liverpool forması giyen Salah, bu yaz Trabzonspor'a transfer olmuştu.

TRABZONSPOR'DA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 8 maçta forma giyen Mısırlı yıldız, 7 gol atarken 2 kez asist yaptı ve sezona etkili bir başlangıç yaptı.