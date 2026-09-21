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Halk TV Spor Mohamed Salah'a 6 ay men cezası verildi

Mohamed Salah'a 6 ay men cezası verildi

Trabzonspor'da forma giyen Mohamed Salah'a 6 ay men cezası şoku! Alınan karar resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mohamed Salah'a 6 ay men cezası verildi

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a, aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi.

Salah'a ait araç, mart ayında Cheshire bölgesinde hız sınırı saatte 48 kilometre olan bir yolda 58 kilometre hızla giderken kameralara yakalandı.

Direksiyonda kimin olduğuna dair bilgi vermeyen 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire polisi tarafından açılan davada, suçlamaya ilişkin bir savunmada da bulunmadı.

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6 AY MEN EDİLDİ

Warrington Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve 1044 sterlin para cezası verildi.

2017-2026 yıllarında 9 sezon Liverpool forması giyen Salah, bu yaz Trabzonspor'a transfer olmuştu.

TRABZONSPOR'DA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 8 maçta forma giyen Mısırlı yıldız, 7 gol atarken 2 kez asist yaptı ve sezona etkili bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mohamed Salah Trabzonspor İngiltere
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