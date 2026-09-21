Balkanlardan gelecek soğuk tüm yurtta havayı değiştirecek: Günü belli oldu

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapması beklenen yeni soğuk hava dalgası, hafta ortasından itibaren etkisini artıracak. Pazartesi gecesi başlaması beklenen sıcaklık düşüşü salı günü belirginleşirken, çarşamba günü özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir hale gelecek.

SICAKLIKLAR SALI GÜNÜ DÜŞMEYE BAŞLAYACAK

Balkanlar üzerinden ilerleyen serin hava kütlesinin ilk etkilerinin pazartesi gecesinden itibaren görülmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklıklardaki düşüş daha belirgin hale gelirken, çarşamba günü soğuk havanın daha geniş bir bölgede etkili olması öngörülüyor.

Havaforum tarafından paylaşılan görsel

Özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesi beklenirken, sistemin yağış ve rüzgârı da beraberinde getireceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul'da hafta başında daha ılıman seyredecek hava, hafta ortasında yerini serin ve yağışlı koşullara bırakacak. Çarşamba günü gündüz sıcaklıklarının 16-17 derece seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.

AKOM'un son değerlendirmelerinde de çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekilirken, kent genelinde aralıklı yağış ve sağanak geçişleri konusunda uyarılar yapıldı.

SONBAHAR HAVASI KENDİNİ HİSSETTİRECEK

Sıcaklıkların birkaç gün içerisinde belirgin şekilde düşmesiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava daha fazla hissedilecek.

Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıkların 16-17 derece bandına gerilemesiyle sonbahar havasının etkisi belirginleşecek. Yağış ve rüzgârın da etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olması bekleniyor.