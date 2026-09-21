Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Balkanlardan gelecek soğuk tüm yurtta havayı değiştirecek: Günü belli oldu

Balkanlardan gelecek soğuk tüm yurtta havayı değiştirecek: Günü belli oldu

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası, salı gününden itibaren sıcaklıkları düşürecek. Çarşamba günü etkisini artıracak sistemle İstanbul'da sıcaklıkların 16-17 dereceye gerilemesi ve yağış bekleniyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Balkanlardan gelecek soğuk tüm yurtta havayı değiştirecek: Günü belli oldu
Son Güncelleme:

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapması beklenen yeni soğuk hava dalgası, hafta ortasından itibaren etkisini artıracak. Pazartesi gecesi başlaması beklenen sıcaklık düşüşü salı günü belirginleşirken, çarşamba günü özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir hale gelecek.

SICAKLIKLAR SALI GÜNÜ DÜŞMEYE BAŞLAYACAK

Balkanlar üzerinden ilerleyen serin hava kütlesinin ilk etkilerinin pazartesi gecesinden itibaren görülmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklıklardaki düşüş daha belirgin hale gelirken, çarşamba günü soğuk havanın daha geniş bir bölgede etkili olması öngörülüyor.

Balkanlardan gelecek soğuk tüm yurtta havayı değiştirecek: Günü belli oldu - Resim : 1
Havaforum tarafından paylaşılan görsel

Özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesi beklenirken, sistemin yağış ve rüzgârı da beraberinde getireceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul'da hafta başında daha ılıman seyredecek hava, hafta ortasında yerini serin ve yağışlı koşullara bırakacak. Çarşamba günü gündüz sıcaklıklarının 16-17 derece seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.

AKOM'un son değerlendirmelerinde de çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekilirken, kent genelinde aralıklı yağış ve sağanak geçişleri konusunda uyarılar yapıldı.

Termometreler hızla çakılacak sağanak bastıracak: AKOM tarihi açıkladıTermometreler hızla çakılacak sağanak bastıracak: AKOM tarihi açıkladı

SONBAHAR HAVASI KENDİNİ HİSSETTİRECEK

Sıcaklıkların birkaç gün içerisinde belirgin şekilde düşmesiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava daha fazla hissedilecek.

Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıkların 16-17 derece bandına gerilemesiyle sonbahar havasının etkisi belirginleşecek. Yağış ve rüzgârın da etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Hava Durumu Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro