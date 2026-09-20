YENİ Parti'de isim tartışması sokakta karşılık bulmadı: "‘Özgür Özel’in partisinden gelmişler’ diye karşılıyor

YENİ Parti milletvekilleri, 10 Eylül'den bu yana 81 ilde sürdürdükleri saha çalışmalarında yurttaşların gündemindeki sorunları ve partiye yönelik tepkileri anlattı. Vekiller, özellikle geçim sıkıntısının öne çıktığını ve toplumda erken seçim beklentisinin bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Partinin kuruluşundan bu yana kamuoyunda tartışma konusu olan isim meselesinin ise sahada karşılık bulmadığını belirten milletvekilleri, gittikleri yerlerde vatandaşların partiyi Özgür Özel ile ilişkilendirdiğini aktardı.

"İNSANLAR ZATEN BİLİYOR"

Vekiller, saha çalışmalarında öncelikle neden CHP'den ayrıldıklarını ve YENİ Parti'yi hangi gerekçelerle kurduklarını anlatmayı amaçladıklarını belirtti. Ancak vatandaşların sürece zaten hakim olduğunu savunan vekiller, isim tartışmasının da sahada karşılık bulmadığını söyledi.

Vekiller, "Biz ‘YENİ Parti’den geldik’ deyince insanlar ‘Özgür Özel’in partisinden gelmişler’ diye karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR SEÇİMİ BEKLİYOR"

Niğde'deki çalışmalarını anlatan YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, çiftçilerin artan maliyetlerden şikayet ettiğini söyledi. Pazarlarda çalışanların önemli bölümünün emeklilerden oluştuğunu belirten Taşcıer, yurttaşların geçim sıkıntısı yaşadığını aktardı.

Taşcıer, iktidarın seçimin Nisan 2028'de yapılacağı yönündeki açıklamalarına rağmen sahada erken seçim talebi bulunduğunu belirterek, "Sokakta mutsuzluk var. Onlar nisan 2028 diyebilir ama sokaktaki psikoloji öyle değil. İnsanlar seçimi bekliyor" dedi.

"MAZOT ZAMLARI KONUŞULUYOR"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da Yüksekova'daki saha çalışmalarında partilerine yönelik ilginin olduğunu savundu. Özçağdaş, yurttaşların "Işık sizde" dediğini ve bölgede tanınırlık sorunu yaşamadıklarını ifade etti.

Malatya'daki çalışmalara katılan YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun ise yurttaşların gündeminde son dönemdeki zamların, özellikle mazot fiyatlarındaki artışın bulunduğunu söyledi. Torun, üreticilerin artan maliyetlerden şikayetçi olduğunu ve iktidarın sorunları çözebileceğine yönelik beklentinin azaldığını aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK TEPKİLERİ DE ANLATTILAR

Vekiller, CHP'ye ilişkin yargı süreci ve mahkeme kararıyla yeniden CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu konusunda da sahadaki tepkileri aktardı. Bazı yurttaşların Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunduğunu belirten vekiller, "Onun hakkında çok yanılmışız" ve "Son seçimde oy vermiştik" şeklinde tepkiler aldıklarını söyledi.

Süreç yasası oylamasının ise bölgelere göre farklı karşılandığını anlatan vekiller, bazı yerlerde konunun artık gündem olmadığını, Doğu'daki bazı illerde ise YENİ Parti'nin aldığı "evet" kararının olumlu karşılandığını aktardı. Bununla birlikte bazı yurttaşların partinin çoğunlukla "hayır" oyu vermesine ilişkin "Barış için daha cesur olmalısınız" eleştirisinde bulunduğu belirtildi.