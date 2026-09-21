21 Eylül burç yorumları: Zihinler açılıyor, yeni fikirler öne çıkıyor

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Bugün Jüpiter ile Pallas arasındaki olumlu üçgen açı, bilgece fikirlerimizi paylaşmamıza ve olaylara geniş bir pencereden bakmamıza zemin hazırlıyor. Merkür’ün Pallas ile yapacağı karşıtlık ve Jüpiter ile kuracağı tatlı altmışlık açı ise zihinsel sınırlarımızı zorlayacağımızı gösteriyor. Aşırı özgüvenli yargılardan ve başkalarının sözünü kesmekten kaçındığımız sürece son derece samimi, uyanık, iyimser ve çözüm odaklı olacağız. Olayların olumlu yanlarını görmek, felsefi bir yaklaşım benimsemek ve yeni şeyler öğrenmeye açık olmak bugünün en büyük artısı. Zihnimizin tamamen açıldığı bu evrede, her iki tarafın da kazanacağı ortak anlaşmalara ve iş birliklerine varmak çok kolaylaşıyor.

Diğer yandan, sabah saatlerinde Ay’ın Mars ile yapacağı karşıt açı; eğer üzerimize fazla sorumluluk aldıysak içsel bir gerilime, sabırsızlığa ve dikkat dağınıklığına yol açabilir. Neyse ki genel olarak geleneksel yöntemlerden bilgelik devşireceğimiz, hayatımıza ve projelerimize çeki düzen verip bir yapı kazandıracağımız verimli bir akıştayız.

Ayrıca Ay, 17:32’de Güneş ile yaptığı üçgen açının ardından boşluğa giriyor. Ay, saat 20:15’te Kova burcuna geçiş yapana kadar boşlukta ilerlemeye devam edecek. Bu zaman aralığında önemli başlangıçları askıda tutmak ve akışta kalmak en doğrusu olacaktır.