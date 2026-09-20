YÖK'ün yasağının ardından ünlü profesör istifa kararı aldı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) sosyal medya üzerinden kazanç sağlayan akademisyenlere getirdiği yasağın ardından Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sosyal medya ile akademi arasında bir tercih yapacağını açıklamıştı.

Özkara, sosyal medya hesabından yaptığı ankette takipçilerinin akademisyenliği bırakması yönünde oy kullandığını bildirdi. Bunun üzerine ünlü profesör, akademik kariyerini noktalama kararı aldığını ifade etti.

Kanalında yayınladığı video ile sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Özkara; 49 bin 433 kişinin oy kullandığı ankette ortaya çıkan sonucun takipçilerinin ortak iradesini yansıttığını kaydetti.

İSTİFA KARARINI AÇIKLADI

Takipçilerinin yüzde 53,9’unun içerik üretimine devam etmesi yönünde oy kullandığını belirten Özkara, bu sonuç doğrultusunda üniversitedeki akademik görevine veda edeceğini duyurdu.

YÖK mevzuatı gereği muhtemel disiplin süreçleriyle karşı karşıya kalmamak için emanetçi isimler arkasına sığınma ya da Teknopark üzerinden şirketleşme gibi dolaylı yollara başvurmayacağının altını çizen Özkara, resmî ayrılık prosedürünün yaklaşık bir ay içinde tamamlanacağını aktardı.

6 MİLYONLUK KAYNAĞI BAĞIŞLAYACAK

Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gençler için hayata geçirilmesi hedeflenen bilim merkezi girişimine dair ankette ise katılımcıların yüzde 51,4’ü, projenin mevcut koşullarda askıya alınmasını ve biriken kaynağın hibe edilmesini istedi.

YouTube kanalı gelirlerinin yanı sıra telif ve konuşmacılık ücretleriyle biriken yaklaşık 6 milyon TL’lik (123 bin dolar) fonun tamamını bağışlayacağını ilan eden Özkara; söz konusu tutarın Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Koruncuk Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasından takipçilerin belirleyeceği bir kuruluşa aktarılacağını belirtti.