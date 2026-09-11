Akademisyenlere sosyal medya geliri yasağına YÖK'ten açıklama

Sosyal medyanın gelişimiyle bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde, akademisyenler de uzmanlık alanlarına dair içerikleri dijital platformlarda paylaşarak gelir elde etmeye başladı.

Bu süreçte kamu kurumlarında görev yapan memurlar ile üniversitelerdeki akademisyenlerin YouTube, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden içerik üreterek gelir elde etmesinin mevzuat gereği yasak olduğuna dair Yükseköğretim Kurulu'nun görüş yazısı kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

İddialar üzerine bazı akademisyenlerin sosyal medya hesaplarını kapattığı öne sürüldü.

"YENİ BİR DÜZENLEME YOK"

Gelişmelerin ardından Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, YÖK tarafından yapılmış yeni bir düzenlemenin bulunmadığı belirtildi.

Kamuoyuna yansıyan belgenin ise bir devlet üniversitesinin başvurusu üzerine mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama iletilen talebe verilen cevaptan ibaret olduğu ve üniversitelerle bilgilendirme amacıyla paylaşıldığı kaydedildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında akademisyenlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin haber ve değerlendirmeler yer almıştır.

Kamuoyuna yansıyan görüş yazısı, bir devlet üniversitemizin başvurusu üzerine Yükseköğretim Kurulunun mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama ilettiği talebe verilen cevaptır. Söz konusu görüş, devlet üniversitelerimizle bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır.

Bu konuda Kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur."