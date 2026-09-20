Hikmet Karaman dondu kaldı: Ateş çemberine düştü

TFF 1. Lig'de Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Esenler Erokspor, kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Hikmet Karaman dondu, kaldı. Takımı ateş çemberine düştü.

Karaman, yeni takımının başındaki ilk maçta lider Bursaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalma başarısını göstermişti. Ancak bu kez kendi sahasında Fatih Karagümrük'e yenildi.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 39. dakikada Bahadır Öztürk (Kendi kalesine) ve 90+4'te Traore attı.

Bu sonuçla 5 puanda kalan Esenler Erokspor, düşme hattında yer aldı. 18. sıradaki Erokspor'un galibiyeti bulunmuyor.

Karagümrük ise 12 puanla 8. sırada bulunuyor.

ESENLER EROKSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK: 0-2

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Alpaslan Şen, Emrah Ünal, Emre Doğu

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer (Dk. 46 Furkan Orak), Bahadır Öztürk, Onur Ulaş (Dk. 46 Claro), Enes Alıç (Dk. 77 Tugay Kacar), Kanga, Mikail Okyar (Dk. 89 Ferhat Yazgan), Erkan Kaş, Janvier (Dk. 84 Yusuf Arda Özyurt), Burak Çoban, Samudio

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Siopis, Emre Akbaba (Dk. 81 Onogo), Ramazan Civelek (Dk. 64 Tiago Çukur), Cenk Tosun (Dk. 57 Dorukhan Toköz), Traore, Pesic (Dk. 81 Verde)

Goller: Dk. 39 Bahadır Öztürk (Kendi kalesine), Dk. 90+4 Traore (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mikail Okyar, Dk. 23 Kanga (Turka Esenler Erokspor), Dk. 45+2 Emre Akbaba, Dk. 53 Traore, Dk. 70 Dorukhan Toköz, Dk. 86 Aleksandar Stanojevic (Teknik Direktör) (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)