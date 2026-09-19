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Arda Güler İngiltere'yi karıştırdı

Kariyerine Real Madrid’de devam eden Arda Güler İngiltere’yi karıştırdı!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Arda Güler İngiltere'yi karıştırdı - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, takıma ilk katıldığı günden bu yana gösterdiği performansla alkış topladı ve kendisini yıldan yıla geliştirdi.

Milli yıldız, şu anda İspanyol devinin vazgeçilmez futbolcularından birisi olarak yer alıyor.

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olan 21 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile çıktığı 6 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Arda Güler İngiltere'yi karıştırdı - Fotoğraf: 2
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ARDA GÜLER İNGİLTERE’Yİ KARIŞTIRDI

İngiltere basınından The Athletic, Arda Güler ile ilgili özel bir yazı kaleme aldı.

İspanyol gazeteci Thom Harris imzasıyla ve ‘İnanılmaz Arda Güler’ başlığı ile kaleme alınan yazıda Arda Güler’in takım için olan öneminden bahsedildi.

Arda Güler İngiltere'yi karıştırdı - Fotoğraf: 3
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Milli yıldız için yazılan yazı şu şekilde:

Arda Güler İngiltere'yi karıştırdı - Fotoğraf: 4
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"Arda Güler, dengesiz bir takımı bir arada tutmak için gereken türden güçlü, her yöne koşan bir orta saha oyuncusu olmayabilir, ancak Jose Mourinho’nun yeni Madrid’ine aynı derecede önemli bir şey getiriyor: kontrol, soğukkanlılık ve netlik.

Arda Güler İngiltere'yi karıştırdı - Fotoğraf: 5
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Real Madrid'in yeni sisteminde Arda, topu geri kazandıklarında isabetli paslar verme yeteneğinin ön plana çıkmasını sağlıyor. Güler, rakip baskı hattının ilk bölümünü en etkili şekilde aşarak hızlı atağı başlatan oyuncu.

Arda Güler İngiltere'yi karıştırdı - Fotoğraf: 6
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La Liga’da yaratıcılık konusunda ondan daha fazla katkı sağlayan oyuncu yok; pozisyon yaratma yeteneğinin çeşitliliği, onu Madrid için paha biçilmez bir değer haline getiriyor."

Arda Güler Real Madrid İngiltere
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