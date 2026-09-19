Arda Güler İngiltere'yi karıştırdı

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Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, takıma ilk katıldığı günden bu yana gösterdiği performansla alkış topladı ve kendisini yıldan yıla geliştirdi.

Milli yıldız, şu anda İspanyol devinin vazgeçilmez futbolcularından birisi olarak yer alıyor.

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olan 21 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile çıktığı 6 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.