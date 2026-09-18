En sabırsız insanlar bu aylarda doğuyor

Astroloji ve numeroloji gibi kadim inançlar, doğduğumuz ayın kişilik özelliklerimiz üzerinde belirleyici bir rol oynadığını savunuyor. Parade dergisinde yer alan bilgilere göre; Nisan, Haziran, Ağustos ve Aralık aylarında dünyada gelen kişilerin en sabırsız insanlar olduklarını, istediklerine bir an önce ulaşma ve anında eyleme geçme eğiliminde oldukları öne sürülüyor.

NİSAN AYINDA DOĞANLAR: KARARLI VE RİSK ALMAYA HAZIR

Nisan doğumlular istedikleri şeyleri ertelemekten hiç hoşlanmaz ve şartlar ne olursa olsun bir an önce harekete geçmeyi seçerler. Doğru anı bekleyip vakit kaybetmek yerine risk alarak karşılarına çıkacak zorluklarla doğrudan mücadele etmeyi tercih eden bu kişilerin sabırsızlığı, sipariş verme ya da basit bir kararı geciktirme gibi günlük durumlarda bile hemen göze çarpar. Üstelik bu sabırsızlık sadece çevrelerine karşı değil, kendilerine yöneliktir; bir işten hızlıca sonuç alamazlarsa hemen daha belirgin çıktıları olan başka bir alana yönelebilirler. Astroloji dünyası Nisan ayını, sonuç odaklılıkları ve kararlılıklarıyla tanınan Koç ve Boğa burçlarıyla bağdaştırır.

HAZİRAN AYINDA DOĞANLAR: ZİHNİNDE KESİNTİSİZ BİR HAREKET VAR

Haziran ayında doğan kişilerin özellikle zihinleri farklı bir fikirle meşguleken sabit bir şekilde oturup beklemesi oldukça zordur. Odaklandıkları bir iş sürerken kafalarında bir sonraki proje belirebildiği için zorunlu duraksamalar onları hızla huzursuz eder. Yaklaşan bir gezi, heyecanla beklenen bir konser veya önemli bir telefon görüşmesi öncesinde dikkatlerini dağıtmak hemen hemen imkansızdır. Onların sabırsızlığı daha çok bitmek bilmeyen bir içsel hareketlilik, sürekli iletişim kurma ve yeni deneyimler arama şeklinde belirmeye başlar; bu yüzden nedeni anlaşılamayan gecikmeler konuya olan ilgilerini anında kaybettirebilir.

AĞUSTOS AYINDA DOĞANLAR: BEKLEMEK YERİNE İLERLEMEYİ SEÇER

Ne istediğini çok iyi bilen Ağustos doğumlular, net bir karar verdikten sonra gecikmeler için sunulan mazeretleri dinlemekten nefret ederler. Onlar için saatleri saymak yerine işe koyulmak ve en ufak bir ilerleme dahi olsa bunu gözleriyle görmek çok daha kıymetlidir. Sürekli bir şeylerden şikayet edip çözüm için tek bir adım dahi atmayan insanlara karşı sabır göstermekte çok zorlanırlar. Dışarıdan bakıldığında oldukça sakin görünseler de iç dünyalarında diğer insanların neden bu kadar yavaş hareket ettiğini sorgularlar. Astroloji, Ağustos ayını azim ve kararlılığıyla bilinen Aslan ve Başak burçlarıyla ilişkilendirir.

EN SABIRSIZ İNSANLAR ARALIK AYINDA DOĞUYOR

Aralık ayında doğanlar, dünyanın en sabırsız insanlarıdır. Yaklaşan bir etkinlik veya hayalini kurdukları bir gelişme olsun, günleri sayarken adeta zamanın durduğunu hissederler. Bir tatilin ya da partinin gelmesini beklemek onlar için tam bir işkencedir.

Bu amansız sabırsızlığın temelinde aslında son derece güçlü bir bağımsızlık arzusu yatar. Özgürlüklerine ve kendi bildiklerini okumaya son derece düşkün olan Aralık doğumlular, Karar almak için asla başkalarının onayını beklemezler. Oğlak ve Yay burcunun özgüvenini taşıyan bu kişilerin tahammül edemediği şeylerin başında ise karmaşık planlar, uzayıp giden prosedürler ve karar vermekte bocalayan kararsız insanlar gelir. Zamanlarını bu tarz engellerle kaybetmek, sabırlarını saniyeler içinde tüketmeye yeter.