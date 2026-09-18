Imoco'nun başına geçen Santarelli'den Filenin Sultanları açıklaması: İtalya'yı karıştırdı!

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"Kazandığımızda çok sevindim çünkü bu Avrupa Şampiyonası'nı gerçekten tüm benliğimle istiyordum. Çok çalıştım ve belki de ne kadar çalıştığımı, bu yaz neler yaşamak ve nelere katlanmak zorunda kaldığımı yalnızca ben biliyorum. Bu yüzden galibiyeti o şekilde kutlamamın nedeni, içimde taşımak zorunda kaldığım yükün ne olduğunu hiç kimsenin anlayamayacak olmasıydı."