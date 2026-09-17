Halk TV Spor Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var Filenin Sultanları'nda en çok konuşulan isimler Melissa Vargas ile Zehra Güneş. Ancak ne Zehra Güneş, ne Melissa Vargas. Cansu ve Ebrar var.

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