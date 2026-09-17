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Halk TV Spor Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var

Filenin Sultanları'nda en çok konuşulan isimler Melissa Vargas ile Zehra Güneş. Ancak ne Zehra Güneş, ne Melissa Vargas. Cansu ve Ebrar var.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu. Uluslararası alanda en başarılı takımımız olduğunu kanıtladı.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları, yaz dönemini önce VNL Milletler Ligi Şampiyonluğu, sonra da Avrupa Şampiyonluğu ile kapattı ve göğsümüzü kabarttı.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 3
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Milli takımımızın her bir oyuncusu zafer için çok ter döktü. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile oynanan final maçı nefesleri kesti.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 4
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Ama milliler, iki şampiyonadan da zaferle çıkmayı başararak Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 5
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Filenin Sultanları'nda en çok konuşulan oyuncular sayı makinesi Melissa Vargas ile blok kraliçesi Zehra Güneş.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 6
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Ancak ne Melissa Vargas, ne Zehra Güneş. Cansu Özbay ve Ebrar Karakurt var.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 7
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VNL'de en çok maça çıkan oyuncular açıklandı. Listesinin üst sıralarında Cansu ile Ebrar yer aldı.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 8
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Listenin ilk iki sırasında 124 maçta Brezilyalı Macris, 113 maçla da yine Brezilyalı Roberta bulunuyor.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 9
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A Milli Takımımızın pasörü Cansu Özbay, 109 maçla ilk ikiyi izliyor.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 10
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Çinli Gong 107 maçla dördüncü, Taylantlı Piyanut 104 maçla beşinci.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 11
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Dominikli oyuncular Pena (102), Marte (100), J.Martinez (99) onları takip ediyor.

Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var - Fotoğraf: 12
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Listede 9. sırada bu yaz döneminde sakatlığı nedeniyle oynamamasına rağmen Ebrar Karakurt yer alıyor. Ebrar Karakurt VNL'de 96 maça çıktı.

Filenin Sultanları Zehra Güneş Melissa Vargas Ebrar Karakurt
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