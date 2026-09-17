Ne Zehra Güneş ne Melissa Vargas: Cansu ve Ebrar var
Filenin Sultanları'nda en çok konuşulan isimler Melissa Vargas ile Zehra Güneş. Ancak ne Zehra Güneş, ne Melissa Vargas. Cansu ve Ebrar var.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu. Uluslararası alanda en başarılı takımımız olduğunu kanıtladı.
Filenin Sultanları, yaz dönemini önce VNL Milletler Ligi Şampiyonluğu, sonra da Avrupa Şampiyonluğu ile kapattı ve göğsümüzü kabarttı.
Milli takımımızın her bir oyuncusu zafer için çok ter döktü. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile oynanan final maçı nefesleri kesti.
Ama milliler, iki şampiyonadan da zaferle çıkmayı başararak Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı.
Filenin Sultanları'nda en çok konuşulan oyuncular sayı makinesi Melissa Vargas ile blok kraliçesi Zehra Güneş.
Ancak ne Melissa Vargas, ne Zehra Güneş. Cansu Özbay ve Ebrar Karakurt var.
VNL'de en çok maça çıkan oyuncular açıklandı. Listesinin üst sıralarında Cansu ile Ebrar yer aldı.
Listenin ilk iki sırasında 124 maçta Brezilyalı Macris, 113 maçla da yine Brezilyalı Roberta bulunuyor.
A Milli Takımımızın pasörü Cansu Özbay, 109 maçla ilk ikiyi izliyor.
Çinli Gong 107 maçla dördüncü, Taylantlı Piyanut 104 maçla beşinci.
Dominikli oyuncular Pena (102), Marte (100), J.Martinez (99) onları takip ediyor.
Listede 9. sırada bu yaz döneminde sakatlığı nedeniyle oynamamasına rağmen Ebrar Karakurt yer alıyor. Ebrar Karakurt VNL'de 96 maça çıktı.