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Hasan Şaş gözaltına alındı

Galatasaraylı eski futbolcu ve yorumcu Hasan Şaş gözaltına alındı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hasan Şaş gözaltına alındı

Galatasaray'ın ve milli takımın eski futbolcusu, yorumcu Hasan Şaş'ın gözaltına alındığı belirtildi.

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Hasan Şaş'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Başsavcılığın yeni delilleri doğrultusunda düzenlediği operasyonda 18 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

HASAN ŞAŞ KİMDİR?

Hasan Şaş, 1 Ağustos 1976'da Adana'nın Karataş ilçesinde doğdu.
Futbola Akdeniz Karataşspor'da başladı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
Önce Adana Demirspor, sonra da Ankaragücü'nde oynadı.
1998'de transfer olduğu Galatasaray'da 2009 yılına kadar forma giydi. Sarı kırmızılı takımın sembol oyuncuları arasına girdi. 332 karşılaşmada sahaya çıktı.
Hasan Şaş, milli takımın da değişmez oyuncularından oldu. A Milli Takım formasını 40 kez giydi.
Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük de yapan Hasan Şaş, bir süredir futbol yorumculu görevini sürdürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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