Son dakika | Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve şarkıcı Sefo gözaltında!
Son dakika... Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Hasan Şaş, Nilperi Şahinkaya ve Sefo'nun da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Yeni uyuşturucu dalgasında toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
GÖZALTINA ALINAN 15 ÜNLÜ İSİM
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
Aras Bulut İynemli
Sefo
Melis Sezen
Nilperi Şahinkaya
Hande Demir
Hasan Şaş
Melis İşiten
Yeliz Yeşilçimen
Anıl Durmuş
Hazal Filiz Küçükköse
Volkan Akçıray
Zeynep Akçıray
Eda Güzelcik
Sezer Çakır
Sayat Zurnacı
SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada,
Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla;
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."