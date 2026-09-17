İBB davasında 2. celsenin 19. günü: Tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasında ikinci celsenin 19. günü bugün Silivri'de başlayacak.

Davanın dün görülen 18. gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, savunmasında üç ihaleden yargılandığını belirterek, ihaleleri düzenleyen veya takdir komisyonunda yer alan kişi olmadığını vurguladı.

Karakaya, İmamoğlu'nun "'160 milyarlık yolsuzluk' diye başsavcılık tarafından bu dosyanın lansmanı yapıldı" sözleri üzerine, dış kaynaklardan sağlanan krediler ve belediyenin yürüttüğü projelere ilişkin soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun "Örgüt, sistem diye bir kavramı toplantılarda duydunuz mu?" sorusuna ise Karakaya, böyle bir örgüt ya da sistem duymadığını belirterek belediyede çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Duruşmanın 19. gününde de tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 19. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları anbean aktarıyor...