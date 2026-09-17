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Halk TV Spor Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçta teknik direktör Okan Buruk'un 11'inin belli olduğu belirtildi. 1 eksik, bir şüpheli! Osimhen de netleşti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti - Fotoğraf: 1
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Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'i belirlediği belirtildi. 1 eksik, 1 şüpheli! Osimhen netleşti.

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti - Fotoğraf: 2
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Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti - Fotoğraf: 3
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TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti - Fotoğraf: 4
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Buna göre kalede Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Eren Elmalı yer alacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti - Fotoğraf: 5
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Sarı kırmızılı takımda stoper bölgesinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı oynayacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti - Fotoğraf: 6
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Lucas Torreira ile Gabriel Sara orta sahada yer alacak. Önlerinde ise Yunus Akgün görev yapacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti - Fotoğraf: 7
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Trabzon deplasmanında kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Rafael Leao yer alacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti - Fotoğraf: 8
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Galatasaray'da en çok merak edilen ise santrforda sakatlığı süren Victor Osimhen'in oynayıp oynamayacağı.

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti - Fotoğraf: 9
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Osimhen'in geniş kadroda yer alacağı, ancak yedek kulübesinde bulunacağı bildirildi. Santrforda Deniz Gül gol arayacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti - Fotoğraf: 10
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Galatasaray'ın Trabzon kafilesinde Singo olmayacak. Lemina'nın ise şüpheli olduğu, son kararın taktik antrenmandan sonra verileceği bildirildi.

Galatasaray Trabzonspor Victor Osimhen Okan Buruk
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