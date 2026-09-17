Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti
Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçta teknik direktör Okan Buruk'un 11'inin belli olduğu belirtildi. 1 eksik, bir şüpheli! Osimhen de netleşti.
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'i belirlediği belirtildi. 1 eksik, 1 şüpheli! Osimhen netleşti.
Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.
Buna göre kalede Uğurcan Çakır görev yapacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Eren Elmalı yer alacak.
Sarı kırmızılı takımda stoper bölgesinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı oynayacak.
Lucas Torreira ile Gabriel Sara orta sahada yer alacak. Önlerinde ise Yunus Akgün görev yapacak.
Trabzon deplasmanında kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Rafael Leao yer alacak.
Galatasaray'da en çok merak edilen ise santrforda sakatlığı süren Victor Osimhen'in oynayıp oynamayacağı.
Osimhen'in geniş kadroda yer alacağı, ancak yedek kulübesinde bulunacağı bildirildi. Santrforda Deniz Gül gol arayacak.
Galatasaray'ın Trabzon kafilesinde Singo olmayacak. Lemina'nın ise şüpheli olduğu, son kararın taktik antrenmandan sonra verileceği bildirildi.