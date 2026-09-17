Halk TV Spor Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti

Galatasaray'ın Trabzonspor 11'i belli oldu: 1 eksik 1 şüpheli! Osimhen de netleşti Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçta teknik direktör Okan Buruk'un 11'inin belli olduğu belirtildi. 1 eksik, bir şüpheli! Osimhen de netleşti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin