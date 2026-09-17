ABD’de yapılan bir araştırma, cinsel ilişki sıklığı ile ölüm riski arasında dikkat çekici bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. 14 bin 500’den fazla kişinin sağlık verilerinin incelendiği çalışmada, özellikle kadınlarda haftada birden az cinsel ilişki yaşamanın daha yüksek ölüm riskiyle ilişkili olduğu görüldü.

KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Araştırmacılar, 20-59 yaş arasındaki kadınları incelediklerinde, haftada birden az cinsel ilişkiye girenlerin takip eden beş yıl içinde hayatını kaybetme riskinin, haftada en az bir kez cinsel ilişki yaşayanlara kıyasla yüzde 70 daha yüksek olduğunu belirledi.

Çalışmada bu grubun vücudunda iltihaplanmayla bağlantılı bir proteinin seviyesinin de daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacılara göre cinsel aktivite, kan akışını artırması ve kalp-damar sistemi üzerinde oluşturduğu etkiler nedeniyle kalp sağlığıyla bağlantılı olabilir.

DEPRESYONDA RİSK DAHA DA YÜKSEK

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de depresyon yaşayan kişilerle ilgili oldu. Haftada birden az cinsel ilişki yaşayan depresyon hastalarında erken ölüm riski yüzde 197 daha yüksek bulundu.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Srikanta Banerjee, cinsel aktivite sırasında salgılanan endorfinlerin depresyonun bazı olumsuz sağlık etkilerini azaltabileceğini öne sürdü. Ancak araştırmacılar, bu bulgunun cinsel ilişkinin doğrudan ölüm riskini azalttığını kanıtlamadığının da altını çizdi.

KATILIMCILARIN ARASINDA KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Çalışmada kullanılan veriler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ulusal sağlık araştırmalarından elde edildi. Araştırmacılar katılımcıların cinsel yaşamlarının yanı sıra depresyon, obezite, etnik köken ve çeşitli sağlık göstergelerini de değerlendirdi.

Katılımcılara son 12 ay içerisinde kaç kez vajinal veya anal cinsel ilişki yaşadıkları soruldu. Verilere göre katılımcıların yaklaşık yüzde 95'i yılda 12'den fazla kez cinsel ilişkiye girdi. Haftada en az bir kez cinsel ilişki yaşadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 38 olarak kaydedildi.

ERKEKLERDE TABLO TAM TERSİ

Araştırmanın en şaşırtıcı bulgularından biri erkeklerde ortaya çıktı. Çok sık cinsel ilişki yaşayan erkeklerde ölüm riskinin kadınlara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmacılar, yüksek cinsel ilişki sıklığına sahip erkeklerde ölüm riskinin kadınlardan yaklaşık altı kat daha fazla olduğunu bildirdi. Bu ilişkinin sağlık durumu, davranışlar, meslek, gelir ve etnik köken gibi çeşitli faktörler hesaba katıldıktan sonra da devam ettiği belirtildi.

Cinsel ilişki sırasında kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesine neden olan adrenalin ve kortizol gibi hormonların salgılanması, araştırmacıların erkeklerdeki bulguyu açıklamak için değerlendirdiği faktörler arasında yer aldı.