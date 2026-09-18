18 Eylül burç yorumları: Gökyüzünde gergin anlar! Eleştiriler moral bozabilir

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Bugün fikirlerimizi hayata geçirme isteğimiz güçlü olsa da önümüze bazı engeller çıkabilir. Eleştirilere karşı daha hassas olabilir, yanlış bir şey söyleme korkusuyla iletişimde zorlanabiliriz.

Karar verirken yaşanan şüpheler bizi yavaşlatsa da acele etmemek faydalı olabilir. Aile, sağlık ve beslenmeyle ilgili konular daha fazla sorumluluk gerektirebilir.

Türkiye saatiyle 23.43’te İlkdördün Ay gerçekleşecek; bu saatlerde gerilim ve çatışmanın yanı sıra motivasyon ve hırs da artabilir. 23.44’te Ay boşluğa girecek ve 19 Eylül Cumartesi 07.55’te Oğlak burcuna geçecek.