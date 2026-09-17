170 yıldır değişmeyen dünyanın en eski otomobil logosunu biliyor muydunuz?

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Neden Aslan? Ürün Özellikleri ve Toplumsal Algı

Peki neden aslan? Üreticiye göre: "Aslan, Peugeot tarafından üretilen ürünlerin üç ana özelliğini —esneklik, hız ve dayanıklılık— temsil ettiği için seçildi." Bu amblemi anlamanın kilit noktalarından biri, markayı tanımlama biçiminde yatmaktadır. Şirket, bu logoyla güç ve verimliliği vurgulamak istedi; böylece o dönemde okuma yazma bilmeyen bir kesim bile bu kavramlarla hızlıca ilişkilendirebilsin.