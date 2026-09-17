170 yıldır değişmeyen dünyanın en eski otomobil logosunu biliyor muydunuz?
Otomotiv dünyasının en köklü simgesiyle tanışmaya hazır mısınız? Tam 170 yıl önce bir testere bıçağının üzerinde doğan ve bugün yollarda görmeye devam ettiğimiz bu efsanevi aslanın, araçlardan bile eski olan büyüleyici hikâyesine göz atın.
Dünyanın En Eski Otomobil Logosu
Dünyanın en eski otomobil logosunun ne olduğunu biliyor musunuz? Üzerinde aslan olan bir logo dediğimizde aklınıza hemen Peugeot gelebilir. Ve haklısınız. Gerçek şu ki, Fransız markası otomotiv sektöründeki en eski şirketlerden biri. Bunca yıldır amblemleri değişmedi, ya da en azından aslan içermeyen başka bir amblem kullanmadılar.
Aslan Sembolünün Doğuşu ve Tescil Süreci
İlk amblemlerinden birini bulmak için 1905 yılına kadar geri gitmemiz gerekiyor, ancak ilk olarak 170 yıl önce ortaya çıktığına dair kanıtlar da mevcut. Bununla birlikte, aslanın Fransa'daki İmparatorluk Sanat ve El Sanatları Konservatuarı'na tescil edilmesi ancak on yıl sonra gerçekleşti. Kuyumcu Justin Blazer tarafından üretilen testere bıçağı sayesinde tescil edilen bu logo, markanın en yeni ürünlerinde gördüğümüz logoya evrilen ilk logo oldu.
Neden Aslan? Ürün Özellikleri ve Toplumsal Algı
Peki neden aslan? Üreticiye göre: "Aslan, Peugeot tarafından üretilen ürünlerin üç ana özelliğini —esneklik, hız ve dayanıklılık— temsil ettiği için seçildi." Bu amblemi anlamanın kilit noktalarından biri, markayı tanımlama biçiminde yatmaktadır. Şirket, bu logoyla güç ve verimliliği vurgulamak istedi; böylece o dönemde okuma yazma bilmeyen bir kesim bile bu kavramlarla hızlıca ilişkilendirebilsin.
İlk Otomobil Tip 2 ve Otomobillerdeki İlk Logo
Peugeot, tarihi boyunca birçok ürün üretti ve bugün bildiğimiz amiral gemisi ürününün başlangıçta bir amblem taşımaması ilginçtir. Peugeot'nun ürettiği ilk otomobil olan 1889 tarihli Tip 2'nin önünde aslan yoktu. Peugeot tarafından üretilen bir otomobilde yaban kedisi logosunu görmek ancak 1905 yılında mümkün oldu.
Günümüzdeki Yenilenme ve Logonun Evrimi Peugeot
208, 2021 ve 2022 yıllarında Avrupa'da en çok satan otomobil oldu ve yeni tasarımıyla daha da çekici hale geldi. Peugeot'nun logosu tarihi boyunca birkaç kez evrim geçirdi ve şimdi de yeni Peugeot 208 ve 2008'in elektrikli versiyonlarının gelişiyle birlikte bir kez daha değişime uğradı.