Son Dakika | Gürsel Tekin'in görevine son verildi

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince sonlandırıldı.

Kararın CHP mutlak butlan yönetiminin talebi üzerine alındığı ortaya çıktı.

GEÇTİĞİMİZ YIL KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI

CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme tarafından, seçilmiş İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı.

Gürsel Tekin

Mahkeme, Çelik ve yönetiminin yerine Gürsel Tekin ile beraberindekileri CHP İstanbul İl Başkanlığına "çağrı heyeti" adı altında kayyum olarak atamıştı.

GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Süreç boyunca parti içinde büyük tartışmalara yol açan Gürsel Tekin'in kayyımlığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince alınan kararla sona erdi.

Kararın, mutlak butlan CHP'sinin duruşma öncesinde mahkemeye sunduğu dilekçe üzerine alındığı belirtildi.

BUTLAN 'ŞARTLAR DEĞİŞTİ' DİYEREK MAHKEMEYE BAŞVURDU

Mahkemeye sunulan dilekçede; Özgür Çelik ile beraberindekilerin CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçmesi ve mutlak butlan yönetiminin kurultay kararı alması hatırlatıldı.

Dilekçede; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararı sonrası parti genel merkezinde ve örgütlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldığı, 10 Eylül 2026'da yeni bir kongre takviminin açıklandığı ve daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik ile yönetim kurulu üyelerinin partiden istifa ettiği kaydedildi.

Mevcut yönetim yapısının fiilen ve hukuken ortadan kalkması nedeniyle geçici kurulun görevini sürdürmesi için bir gerekçe kalmadığı ifade edildi.