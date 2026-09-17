Gerçek ifşa oldu! Butlanın geri çektiği temyiz başvurusu meğer Özgür Özel'inmiş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin mutlak butlan kararına karşı yapılan başvuruyu geri çektiğini, bu başvuruyu CHP Genel Başkanı sıfatıyla kendisinin yaptığını söyledi. Özel, karardan etkilenen taraf olarak “CHP Genel Başkanı Özgür Özel” sıfatıyla Yargıtay’a başvurduğunu, bu nedenle mevcut CHP yönetiminin başvuruyu geri çekmesinin hukuken mümkün olmadığını savundu. "Yargıdan kapkaç" var diyen Özel, "Biz bu karar karşı Yargıtay’a Yani Yargıtay’a başvuran biziz. O gün bu karardan mağdur olan CHP Genel Başkanı sıfatı ile başvuran biziz. Biz istinaf kararı yanlış diye, karar iptal edilsin diye Yargıtay’a başvurduk. Ama onlar, bu karar Yargıtay’da görüşülmesin diye bizim yaptığımız başvuruyu geri çekiyorlar. Kendi dilekçelerini geri çekmiyorlar. Burada kapkaç var. Bir yargı kararında kapkaç yapılması var. O geri çekme, o mahkemeyi düşürmez. Düşüremez. Hak aramanın önü kapatılamaz" dedi.

ÖZEL ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Arayış’tan Murat Aksoy’a verdiği röportajda CHP yönetiminin temyiz başvurusunu geri çekmesine tepki gösterdi. İlk derece mahkemesinin kendilerini haklı bulduğunu, istinaf mahkemesinin ise yetkisini aşarak mutlak butlan kararı verdiğini ifade etti. Özel, bu karara karşı CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Yargıtay’a başvurduklarını anlattı:

"MAĞDUR OLARAK CHP GENEL BAŞKANI SIFATI İLE BAŞVURAN BİZİZ"

"Bu adımla, adaleti dolandırmaya, yargıda kapkaç yapmaya çalışıyorlar. Bakın bu davada tablo şu; ilk derece mahkeme bizi haklı görüyor. Ancak istinafın ilgili dairesi yetki aşımı yaparak mutlak butlan kararı verdi. Burada şunu ifade edelim; normalde istinaf mahkemeleri olmasa karara itiraz edilecek yer Yargıtay. Yani her durumda son temyiz mercii Yargıtay. İstinaf, Yargıtay’ın yükünü hafifletmesi için oluşturulmuş bir ara yargı kararı.

Ancak ilgili istinaf mahkemesi tarihte görülmemiş bir karara imza attı. Ve bu kararının hukuki olmadığını Türkiye’nin bu alandaki uzman hukukçuları yazdıkları raporla ortaya koydular, bu olmaz, yanlış dediler. Bu mahkeme tedbir kararı koyamaz, sonuç doğuracak tedbir kararı olmaz dediler.

Biz bu karar karşı Yargıtay’a Yani Yargıtay’a başvuran biziz. O gün bu karardan mağdur olan CHP Genel Başkanı sıfatı ile başvuran biziz."

"KAPKAÇ VAR"

Özel, butlan CHP'si yönetiminin kendi dönemlerinde yapılan başvuruyu geri çekerek kararın Yargıtay’da görüşülmesini önlenmesi için bir hukuki oyun yapılmaya çalışıldığını savundu.

"Peki geri çekilen sizin yaptığınız başvuru mu?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

"Evet. Biz Yargıtay’a başvurup bu hukuksuz kararın ortadan kalkmasını istedik. Şimdi butlan yönetimi bizim yaptığımız başvuruyu çekerek, davayı Yargıtay’dan kaçırmak istiyorlar. Biz istinaf kararı yanlış diye, karar iptal edilsin diye Yargıtay’a başvurduk. Ama onlar, bu karar Yargıtay’da görüşülmesin diye bizim yaptığımız başvuruyu geri çekiyorlar. Kendi dilekçelerini geri çekmiyorlar. Burada kapkaç var. Hakkın kötüye kullanımı var. Daha doğrusu istismar var, yargının dolandırılması ve bir yargı kararında kapkaç yapılması var.

Bu hamle ile yapılmak istenen Yargıtay yolunun kapatılmaya çalışılması."

"GERİ ÇEKME MAHKEMEYİ DÜŞÜRMEZ"

Başvurunun geri çekilmesinin davayı sona erdirmeyeceğini savunan Özel, bunun hukuken mümkün olmadığı görüşünü dile getirdi. İstinaf kararının Yargıtay tarafından bozulacağını düşündüğü için butlan yönetiminin dosyayı incelemeden kaçırmaya çalıştığını dile getirdi:

"O geri çekme, o mahkemeyi düşürmez. Düşüremez. Hak aramanın önü kapatılamaz. Biliyor ki Yargıtay, bunu görüşürse iptal edecek. Çünkü o Yargıtay'daki o dairedeki bütün hakimleri okutan, akademisyenlerin raporu bu kararın yanlış olduğunu yazdı. Dünya görüşü bizimle taban tabana zıt hocalar dahil buna.

Butlan yönetimi, bu kararın bozulacağını bildiği için davanın Yargıtay'ın önünden çekmeye çalışıyorlar. Dava, Yargıtay bakmadan kesinleşsin istiyorlar."

Bu açıklaması üzerine "Bu hukuken mümkün mü?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

"Normalde değil. Dün davacı olan, bugün davalı pozisyona geçip davalının hak aramasını engelleyemez."

YENİ PARTİ İLE DEVAM MESAJI

Yargıtay’ın istinaf kararını iptal etmesi hâlinde CHP’ye dönüp dönmeyeceği sorulan Özel, Yeni Parti’de siyaset yapmayı sürdüreceğini söyledi. CHP yönetimini partinin siyasi ve maddi birikimini yağmalamakla suçlayan Özel, şöyle konuştu:

"Biz buradayız. Milletin bize açtığı yola yürümeye devam ederiz. Biz Yeni Parti olarak yola devam ederiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de işgalden ve yağmadan kurtarılması lazım.

Butlan yönetimi şu anda partide maddi ve manevi yağma yapıyor. Hem Atatürk'ten beri hep birlikte biriktirdiğimiz siyasi mirası yağmalıyorlar. Ki, bu çalmaktan bile kötü bir şey. Sonuçta çalınan mal bulunduğunda geri alınır ve işe yarar. Ama yağmadan hiçbir şey kalmaz. Kalan da kimsenin işine yaramaz. Partinin siyasi ve maddi bütün biriktirdiği her şeyi yağmalıyorlar. O yüzden yağmadan ve işgalden ve yağmadan kurtulması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan anlayışından kurulması lazım.

Biz Yeni Parti’yi kurduk. Yeni Parti ile önemli de bir kamuoyu desteği aldık. Karar ne olursa olsun biz, Yeni Parti ile yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.""