Butlan CHP'si kapıları kapatmadı: AKP'ye "yeni anayasa" için şartlı destek

Butlancıların 25-27 Eylül tarihlerinde Abant'ta gerçekleştireceği CHP kampının gündem başlıklarından biri, yeni yasama yılında Meclis'in önüne gelmesi beklenen anayasa değişikliği olacak.

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında anayasa değişikliğinin Meclis gündemine taşınabileceğini belirten butlancı kurmaylar, AKP tarafından hazırlanması beklenen taslağın kendilerine ulaşması halinde değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Yandaş Türkiye Gazetesi'nin haberine göre CHP kurmayları, olası anayasa değişikliği teklifini peşinen reddetmeyeceklerini belirterek, destek verilip verilmeyeceğinin düzenlemenin içeriğine göre belirleneceğini ifade etti.

"Meclis açılınca aniden önümüze gelirse içeriğine bakacağız. İçinde ne var ne yok, neleri kapsıyor inceleyeceğiz. Destek verip vermemek çalışmanın içeriğine bağlı" diyen CHP kurmayları, anayasa değişikliği konusunda AKP ile görüşmeye açık olduklarının mesajını verdi.

ÖNCELİKLERİ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM

CHP kurmayları, olası bir anayasa değişikliğinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik düzenlemelerin yer alması halinde destek verebileceklerini ifade etti.

Kurmaylar, "Değişiklikte güçlendirilmiş parlamenter sistem olursa evet deriz, neden hayır diyelim?" ifadelerini kullandı.