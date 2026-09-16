İBB davasında 2. celsenin 18. günü: Tutuksuz sanıklar savunmalarında neler söyledi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının ikinci celsesinin 18. günü bugün Silivri'de görülecek. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Davanın 17. gününde tutuksuz sanıkların savunmaları sürerken, Murat Demir'in savunmasının tamamlanmasının ardından sorgusuna geçildi. Demir'in, itirafçı sanık Erol Naim Özgüner'in başkanlık konutundaki kameralarla ilgili gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin anlatımları duruşmanın gündeminde yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demir'e toplantıya hangi sıfatla çağrıldığını sorarken, Demir kendisini tanımadığını ve Onur Kaygı tarafından çağrıldığını söyledi. Demir ayrıca Kaygı'nın toplantının ardından savcılığa giderek ifade verdiğini belirtti. İmamoğlu'nun Kaygı'nın dosyadan neden çıkarıldığının araştırılması gerektiğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı, konuyla ilgili gerekli incelemenin yapılacağını ifade etti.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 18. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları anbean aktarıyor...