Son dakika | YENİ Parti'de isim tartışmasına MHP de katıldı

YENİ Parti’ye yapılan isim değişikliği uyarısının ardından tartışmaya MHP de katıldı. MHP’li Feti Yıldız, YENİ Parti'nin isminin tartışmaya açılmasına olanak sağlayan Yenilik Partisi'ni işaret ederek düşük üyeli ve düşük oy oranlı partilere dikkat çekti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YENİ Parti’den adını değiştirmesini istemesinin ardından MHP’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisi adına yaptığı açıklamada siyasi partilerin üye ve oy oranlarını gündeme taşıdı.

Yıldız, 24 Temmuz 2026’da Özgür Özel ile butlan CHP'sinden ayrılan 90 milletvekilinin YENİ Parti’yi kurduğunu hatırlattı. Yıldız, Yenilik Partisi’nin itirazı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının YENİ Parti’ye "Parti adını değiştirin" uyarısında bulunduğunu belirtti.

MHP’li Yıldız, açıklamasında Yenilik Partisi’nin de aralarında bulunduğu düşük oy oranına ve sınırlı üyeye sahip partileri gündeme taşıyarak dikkat çeken bir mesaj verdi.

‘TABELA PARTİLERİ’ VURGUSU

Türkiye’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına kayıtlı 189 siyasi parti bulunduğunu belirten Yıldız, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 2026/159 sayılı kararına göre bunlardan yalnızca 41’inin seçime katılma şartlarını taşıdığını kaydetti.

Yıldız, 14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekili genel seçimlerine katılan partilerin oy oranlarına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Son Milletvekili genel seçimine katılan 24 siyasi partiden 14’ü binde bir ile binde iki arasında oy almıştır."

Bazı siyasi partilerin ülke genelindeki üye sayısının 100 ile 200’e dahi ulaşmadığını belirten Yıldız, kamuoyunda ‘tabela partisi’ olarak nitelendirilen yapıların ülkenin toplumsal hayatına katkı sunmadığını savundu.

YENİ SİYASİ PARTİLER KANUNU ÇAĞRISI

Siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan daha kolay olduğunu daha önce de dile getirdiklerini belirten Yıldız, mevcut düzenlemenin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yıldız, "Yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç bulunduğu izahtan varestedir" dedi.

MHP’li Yıldız, siyasi partilerin teşkilatlanma ve üye sayısı bakımından daha sıkı şartlara bağlanmasını önerdi.

Buna göre Yıldız, partilerin en az 41 ilde ve bu illerin üçte birindeki ilçelerde örgütlenmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, belirli bir üye sayısına ulaşamayan partilerin kuruluşunu tamamlamamış sayılmasını istedi.

MHP'de Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:



24 Temmuz 2026'da Sayın Özgür Özel ve CHP den ayrılan 90 Milletvekili “Yeni Parti” adıyla bir siyasi parti kurmuşlardı. “Yenilik partisi” adıyla daha önce kurulan parti temsilcisinin Yeni Parti ismine itiraz etmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı' Yeni Parti'ye "Parti adını değiştirin" uyarısında bulundu. Daha önce bu yönde benzer bir kararın bulunduğu gerçeğini ve “Yeni Parti “kurucularının açıklamalarını bir tarafa bırakıp özetle şu hususları bir kez daha hatırlayalım. Bugün için, Yargıtay Başsavcılığın da kaydı bulunan siyasi parti sayısı 189, Yüksek Seçim Kurulunun 2026/159 sayılı kararına göre de seçime katılma şartlarını taşıyan siyasi parti sayısı 41 adettir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan son Milletvekili genel seçiminde; seçime iştirak eden bu partilerin aldıkları oylar YSK veb sitesinden görülmekte olup, tabela partisi olarak nitelendirilen ve Ülkenin toplumsal hayatına hiçbir katkısı olmayan bu partilerin listede oy oranlarının en fazla binde iki olduğu üzerinde tartışma yapılamayacak bir hakikattir. Son Milletvekili genel seçimine katılan 24 siyasi partiden 14’ü binde bir ile binde iki arasında oy almıştır. Yargıtay C.Başsavcılığı kayıtlarına bakıldığında bazı partilerin Ülke genelinde 100-200 üyesinin dahi olmadığı görülecektir. Siyasi Parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu, defalarca dile getirmiştik. Yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç bulunduğu izahtan varestedir. Mesela bir örnek olarak; En az 41 İl nüfusu ve bunların 1/3 ilçelerinde il-ilçe yönetim kurulu üye sayısı, İl nüfus sayısı veya seçmen sayısının 0/001 üyesini (Bu oran alt ve üst sınırı tartışılabilir) Yargıtay C.Başsavcılığına tasdik ettirip İçişleri Bakanlığına teslim etmeyen Siyasi Partiler kuruluşunu tamamlamamış sayılmalıdır.