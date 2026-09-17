Özgür Özel isim tartışmasında en kötü olasılığı ve karşı hamlesini açıkladı

Yenilik Partisi tarafından yapılan şikayetin ardından Özgür Özel'in liderliğini yaptığı YENİ Parti'nin isminin akıbetinin ne olacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Parti lideri Özgür Özel, Yargıtay'ın değerlendirmelerinin devam ettiğini ancak kendilerinin bir 'iltibas' görmediklerini söyledi.

Yeni Arayış'tan Murat Aksoy'a konuşan Özel, YENİ Parti adını milletin koyduğunu ve en kötü olasılıkta 'yeni' adını koruyarak bir değişiklik yaparak yollarına devam edeceklerini söyledi.

"Böyle bir karar verilirse de, isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu “yeni” adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü Yeni Parti’nin adını millet koydu. En kötü olasılıkta da “Yeni” adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz."

YENİLİK PARTİSİ İLE TEMAS OLDU MU?

Özel, "Yenilik Partisi ile aralarında temas oldu mu?" sorusuna yanıt olarak "Var ama sonuçlanmış değil" ifadelerini kullanarak cevap verdi. Öte yandan söz konusu sürecin partiye kapatma davası gibi açılmış gibi lanse edildiğini ve bunun da yanlış olduğunu söyledi.

"Sonuçta herkes kanuni haklarını kullanmakta da serbest. Kendileri başvuruda bulunmuşlar. Biz de buna karşı hamlemizi yapıp, gerekli savunmamız mahkemeye sunacağız. En sonunda biz, Anayasa Mahkemesi'nin kararı vermesini istiyoruz. Ama hani özetle çok küçük bir iş ve çok rutin bir iş. Ne yazık ki, bu kamuoyunda sanki partiye kapatma davası açılmış gibi tartışılıyor. Bu yanlış."

"AYM 30 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK"

Özel, isim tartışmalarında AYM'nin 30 gün içinde karar vereceğini söyledi:

"Anayasa Mahkemesi bu konuda normalde 30 gün içinde karar verecek. Ama en geç 90 günde bir karar veriyor"

PARTİ İSMİ KESİNLEŞMEDEN ÖNCE MÜTALAA ALINDI

Özel, parti isminin kesinleşmeden önce alanda en yetkili iki isimden bilimsel mütalaa aldıklarını, aldıkları mütalaada iltibas şüphesi olmadığını da sözlerine ekledi:

"Biz, bir benzeşme olduğunu düşünmüyoruz. Biz partiyi kurmadan önce, bu isim ortaya çıktığında, bu konudaki en yetkili isimlerden bir mütalaa aldık. Ki bu yaklaşık 26 sayfalık bir mütalaa yazdı. Bu mütalaayı hazırlayanlar, geçmişteki bu alanda Anayasa Mahkemesi kararlarını inceleyen bir anayasa profesörü ve bir anayasa doçenti. Yani iltibas konusunu Türkiye'deki en çok çalışan iki akademisyen. Onların bize sunduğu mütalaa, herhangi bir iltibas ve iltibas şüphesi olmadığını söylüyor.

Bu aşamada kararı verecek olan Anayasa Mahkemesi. Biz olmadığını düşünüyoruz. Bu mütalaayı sunacağız mahkemeye."