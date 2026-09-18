Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı: Net bilgi!

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Bir başka iddia da Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai ile ilgili geldi. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer etmek istemiş, ancak bu gerçekleşmemişti. Galatasaray muhabiri Kağan Dursun, "Galatasaray, Trabzonspor'dan Oulai'yi çok istiyordu ama Uğurcan Çakır transferi sonrası oluşan taraftar tepkisi nedeniyle olmamıştı. Daha sonra Fiorentina yolunu tuttu. Şu anda Fiorentina'da süre alıyor ama Galatasaray, Christ Inao Oulai'nin durumunu yakından takip ediyor.