Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı: Net bilgi!
Galatasaray'ın Fenerbahçe'den yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği ileri sürüldü. "Net bilgi" diyerek açıkladı.
Galatasaray'da transfer dönemi bitmesine rağmen hareketlilik sürerken, çarpıcı iddialar geldi. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yıldız oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptığı ileri sürüldü. "Net bilgi" diyerek açıkladı.
Sarı kırmızılı takımda önemli gelişmeler yaşanırken, Haber Sarı Kırmızı'ya göre Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar, "Okan Buruk; Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'a çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyor. Dijital medyada yerli oyunculara yapılan yorumlar, Okan Hoca'yı fazlasıyla rahatsız etmiş durumda" dedi.
Akpınar, devre arasında takımdan ayrılacakları da duyurdu ve "İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın devre arasında Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor" ifadesini kullandı.
Teknik heyet ve yönetimin Batrakov'dan çok memnun olduğunu belirten Akpınar, "Çok çabuk adapte olmuş ve iletişime çok açık. Takım arkadaşlarıyla çok uyumlu ve her organizasyona açık. Saha içinde sürekli arkadaşlarıyla konuşup yönlendirmesi, teknik heyetten tam not aldı" diye konuştu.
Bir başka iddia da Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai ile ilgili geldi. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer etmek istemiş, ancak bu gerçekleşmemişti. Galatasaray muhabiri Kağan Dursun, "Galatasaray, Trabzonspor'dan Oulai'yi çok istiyordu ama Uğurcan Çakır transferi sonrası oluşan taraftar tepkisi nedeniyle olmamıştı. Daha sonra Fiorentina yolunu tuttu. Şu anda Fiorentina'da süre alıyor ama Galatasaray, Christ Inao Oulai'nin durumunu yakından takip ediyor.
İki gün önce aldığım bilgi Oulai, Fiorentina'ya alışamamış, kendisini yalnız hissediyor, o yüzden ayrılık konusuna açık. Eğer Fiorentina satışa sıcak bakarsa Galatasaray, tekrardan girişimde bulunacak, hemen masaya oturacak.
Sözleşmesinde Türkiye ile ilgili bir madde de yok. Oulai, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın Oulai sevdası bitmedi. Kritik nokta Fiorentina olacak" ifadelerini kullandı.
Günün en çarpıcı haberi ise Yakup Çınar'dan geldi. Dici Futbol Youtube kanalında Yakup Çınar, Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer etmek istediği futbolcuyu açıkladı. Çınar, şöyle konuştu:
"Galatasaray bu yaz Fenerbahçe'den Asensio'yu istedi. Net bilgi ama Fenerbahçe vermiyor. Aynı zamanda oynatmıyorlar."
"Galatasaray, keşke Talisca'yı isteseymiş. Talisca, bu Galatasaray'da iş yapardı. Lemina'dan Sallai'den vazgeçerdim, Talisca'nın bu kadroda olmasını isterdim. Bir de Fenerbahçe'ye cephe alıp gelip Galatasaray'da oynardı."