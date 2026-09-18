Uzaylılar değil Çinliler yaptı: Suya da inebilen "UFO" satışları başladı

UFO'ya benzeyen fütüristik bir uçan araç, Çin'in Yiwu şehrinin sakinlerini etkiledi. My Drivers'da yer alan bir habere göre, elektrikli cihaz "mütevazı" bir fiyat olan 120.000 dolara (800.000 yuan) satılıyor. İki yolcu kapasiteli araç, şeffaf bir kabine sahip ve kısa uçuşlar için tasarlandı. Elektrikli "UFO"nun Çin'deki ilgili eyalet yetkililerinden işletme izni aldığı söyleniyor.

TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihaz, disk şeklinde bir gövdeye ve iki kişiye kadar kapasiteye sahip tamamen şeffaf küresel bir kabine sahiptir. Yapısı karbon fiber ve uçak alüminyumundan üretilmiştir ve rotorları koruyucu muhafazalar içinde yer almaktadır.

Bu sıra dışı araç, pist ihtiyacı duymadan dikey olarak kalkış ve iniş yapabiliyor; itme sistemi sayesinde hem karaya hem de suya iniş yapabiliyor.

Üretici firmanın açıklamasına göre, makine otomatik pilot özelliğine sahip ve 5 şiddetine kadar rüzgarlara dayanıklı. Maksimum uçuş yüksekliği yaklaşık 30 metre olup, uçuş süresi 15 dakikaya kadar çıkabiliyor.

KULLANIM ALANI VE İLGİLİ SİPARİŞLER

Uçak, Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden özel bir uçuş iznine sahip ancak öncelikle uzun mesafeli seyahatler için değil, alçak irtifa turistik rotaları ve gösteri uçuşları için tasarlanmıştır.

Bu "UFO"ya olan ilgi yüksek; üretici şimdiden 120 milyon yuanın üzerinde sipariş aldı ve bir müşteri 100'den fazla adet satın aldı.