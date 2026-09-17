On binlerce metrekarelik orman alanı Erdoğan'ın imzasıyla 'arsa' oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 ildeki bazı alanların orman statüsünden çıkarılmasına karar verdi. Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar, Resmî Gazete'nin 17 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlandı. Karara tepki gösteren Yeni Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Anayasa'nın 169'uncu maddesini hatırlattı.

ON BİNLERCE METREKARELİK ORMANLIK ALAN BİR GECEDE 'ARSA' OLDU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararın 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ek 16'ncı maddesi gereğince alındığı Resmî Gazete'de belirtildi.

"BİR CUMHURBAŞKANI KARARIYLA..."

"Tartışmalı karara 27 ilimizde, on binlerce metrekare orman alanı bir gecede “arsa” oldu! Bir Cumhurbaşkanı Kararıyla İstanbul’dan Muğla’ya, Ankara’dan Mersin’e 27 ilde belirlenen alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı." ifadeleriyle tepki gösteren YENİ Partili Rizvanoğlu, Anayasa'nın 169. maddesini gündeme getirerek sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Anayasa’nın 169. maddesi açık: Devletin görevi ormanları korumak ve orman sahalarını genişletmektir. Daraltmak, yok olmasına izin vermek değil! Ormanlar, tek bir kişinin idari kararına konu edilemez. Onbinlerce metrekare orman alanının geleceği, bir gecede verilen bir kararla değiştirilemez."

YENİ PARTİ MİLLETVEKİLİ İKTİDARA SORDU

Söz konusu alanların hangi gerekçeyle orman sınırları dışına çıkarıldığını soran İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Evrim Rızvanoğlu, iktidara şu soruları yöneltti:

"Bu alanlar hangi gerekçeyle orman sınırları dışına çıkarıldı? Hangi bilimsel ve teknik değerlendirmeler yapıldı?"

Rizvanoğlu son olarak X hesabından yaptığı paylaşımda "Ormanlarımız Anayasa’nın koruması altındadır iktidarın tasarruf alanı değildir." ifadelerine yer verdi.