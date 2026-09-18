Dünyada sadece bir tane var! Yeni sahibini arıyor
Fabrikadan mat siyah (Nero Opaco) renkte çıkan tek Ferrari Enzo, yalnızca 5.740 km'de ve özel restorasyonuyla RM Sotheby's üzerinden gizli satışa çıktı; aracın rekor fiyata ulaşması bekleniyor.
Eşsiz Bir Tasarım
Maranello’daki fabrikadan özel "Nero Opaco" (Mat Siyah) rengiyle çıkan 2004 model bu Ferrari Enzo, dünyada tek olma özelliği taşıyor. Üretilen yaklaşık 400 Enzo arasında fabrika çıkışlı mat siyah boyaya sahip bu özel araç; Pininfarina ve Ken Okuyama imzalı gövdesi, siyah deri iç mekanı, kırmızı gösterge detayları ve atmosferik emişli V12 motoruyla öne çıkıyor.
Sipariş Geçmişi ve Yolculuğu
Otomobil, aslen Asya ve Avrupa'daki eşsiz araç koleksiyonlarıyla tanınan Brunei kraliyet ailesinin bir üyesi için özel olarak imal edildi. İlk yıllarında Londra’nın Hampstead, Mayfair ve Knightsbridge caddelerinde boy gösterdikten sonra Asya-Pasifik bölgesine götürüldü; ilerleyen yıllarda ise restorasyon için tekrar Avrupa’ya ve ardından muhafaza edildiği Kanada’ya sevk edildi.
Düşük Kilometre ve Bakım Süreci
Fabrikadan çıktığından bu yana yalnızca 3.567 mil (yaklaşık 5.740 km) yol kateden otomobil, belgelenmiş titiz bir bakım geçmişine sahip. 2022 yılında Ferrari, aracı Tailor-Made projelerinde uzmanlaşan Carrozzeria Zanasi atölyesine emanet ederek 127.000 dolarlık kapsamlı bir restorasyonla orijinal rengine yeniden boyattı. 2024 yılında ise Vancouver’da debriyaj, yakıt pompaları ve supap kapağı contası yenilendi.
Piyasa Değeri ve Beklentiler
Günümüzde modern klasik Ferrari Enzo modellerinin piyasa değeri 7,7 milyon ile 13 milyon dolar arasında değişim gösteriyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında parlak siyah renkli 2003 model bir Enzo’nun 10,675 milyon dolara alıcı bulmuş olması, bu tek örnek mat siyah modelin değerine dair beklentileri daha da artırıyor.
Gizli Satış Süreci
Araç, RM Sotheby's tarafından alıcıların doğrudan teklif verdiği ve nihai satış fiyatının kamuoyuna açıklanmadığı özel "Sealed" platformu üzerinden yeniden satışa sunuldu. Açık artırma usulü yapılmayan bu gizli pazarlık sürecinde, dünyadaki tek fabrika çıkışlı mat siyah Enzo'nun rekor bir fiyat seviyesini aşıp aşmayacağı merakla bekleniyor.