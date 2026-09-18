Dünyada sadece bir tane var! Yeni sahibini arıyor

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Piyasa Değeri ve Beklentiler

Günümüzde modern klasik Ferrari Enzo modellerinin piyasa değeri 7,7 milyon ile 13 milyon dolar arasında değişim gösteriyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında parlak siyah renkli 2003 model bir Enzo’nun 10,675 milyon dolara alıcı bulmuş olması, bu tek örnek mat siyah modelin değerine dair beklentileri daha da artırıyor.