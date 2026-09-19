Avrupa Konseyi Osman Kavala için süre verdi! "Bu tarihe kadar kararınızı açıklayın" dediler

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala’nın serbest bırakılması için planlanan ya da atılan somut adımların 14 Ekim’e kadar Türkiye tarafından bildirilmesini istedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala’nın tutukluluğuna ilişkin yeni bir karar yayımladı. Komite, Türkiye’ye Kavala’nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması çağrısında bulundu.

15-16 Eylül’de yapılan toplantıda kabul edilen kararda, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan da toplantıya katıldığı belirtildi.

TÜRKİYE’DEN 14 EKİM’E KADAR BİLGİ İSTENDİ

Komite, Türk makamlarından Kavala’nın tahliyesi için yürütülen süreç hakkında bilgi vermesini istedi. Planlanan veya hayata geçirilen somut adımların en geç 14 Ekim’de yapılacak toplantıya kadar Komiteye bildirilmesi talep edildi.

Türkiye’nin sunacağı bilgilerin ardından atılabilecek yeni adımların en geç Aralık 2026’daki toplantıda değerlendirileceği kaydedildi.

YARGILAMA SİYASİ SAİKLERLE YÜRÜTÜLDÜ

Kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Kavala hakkındaki son kararlarına dikkat çekildi. Kavala’nın içinde bulunduğu durumun son derece ağır olduğu ve davanın benzersiz nitelik taşıdığı ifade edildi.

AİHM’nin tespitlerine göre Kavala hakkındaki yargılama, başından sonuna kadar açıkça adaletsiz ve siyasi saiklerle yürütüldü. Türkiye’nin Kavala’yı serbest bırakmayarak AİHM’nin 2019 tarihli kararına uyma yükümlülüğünü ihlal ettiği hatırlatıldı.

Komite, Kavala’nın AİHM kararlarına ve daha önce yapılan çok sayıdaki tahliye çağrısına rağmen cezaevinde tutulmasını esefle karşıladı.

MAHKÛMİYETİN SONUÇLARI KALDIRILMALI

Kararda, AİHM’nin Kavala hakkındaki mahkûmiyet hükmünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından geçersiz sayılması gerektiği yönündeki tespitine yer verildi.

Türk hukukunda mahkûmiyetin sonuçlarını ortadan kaldırabilecek bir yeniden yargılama mekanizmasının bulunduğu belirtildi. Yetkililerden, mahkûmiyetin diğer sonuçlarını gidermek için alınan veya alınması planlanan tedbirleri Aralık 2026’ya kadar açıklamaları istendi.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE KEYFÎ TUTUKLAMA UYARISI

Komite, AİHM’nin Türkiye’de ciddi sistematik ve yapısal sorunlar tespit ettiğini bildirdi. Bu sorunlar arasında ceza hukukunun siyasi muhaliflere, insan hakları savunucularına ve gazetecilere karşı araçsallaştırılması da gösterildi.

Ceza ve terörle mücadele kanunlarının kapsamının geniş yorumlanması, keyfî tutuklamalar, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin eksiklikler ile mahkeme kararlarının uygulanmaması da sıralanan sorunlar arasında yer aldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları için bir inceleme mekanizmasının bulunmamasına da dikkat çekildi.

YENİ EYLEM PLANI TALEP EDİLDİ

Türk makamlarından AİHM’nin belirlediği genel tedbirleri ayrıntılı şekilde incelemeleri istendi. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu ile Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun tavsiyelerinin de dikkate alınması talep edildi.

Türkiye’nin, sistematik ve yapısal sorunların giderilmesi için atılacak somut ve etkili adımları içeren yeni bir eylem planını Mart 2027’ye kadar sunması istendi.