Yargıtay'da başkanın listesi kaybetti! Güç dengesi tümden değişti

Yargıtay, 150 yılı aşkın tarihinde ilk kez yüksek yargının dengelerini kökünden sarsacak tarihi bir seçimi geride bıraktı. Yargıtay'ın kalbi ve en yetkili yönetim organı olarak kabul edilen Birinci Başkanlık Kurulu seçimlerinde, geleneksel kurumsal yapı büyük bir kırılma yaşadı. 8 tur süren kıyasıya mücadelenin ardından Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in hazırladığı ana liste ezici bir çoğunlukla yenilgiye uğradı.

BAĞIMSIZ ADAYLAR SEÇİME DAMGA VURDU

Oldukça çekişmeli geçen ve 8 tur süren seçim maratonunda, Başkan Kerkez'in desteklediği listeden kurula girebilen tek isim 11. Hukuk Dairesi Başkanı Orhan Sekmen oldu.

Başkanın listesinin dışından, tamamen bağımsız olarak yarışa giren 7 isim kurula adını yazdırmayı başardı.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na seçilen 7 bağımsız üye şu isimlerden oluştu:

* Seraceddin Göktaş (9. Hukuk Dairesi Başkanı)

* Mehmet Boran (5. Hukuk Dairesi Üyesi)

* Mustafa Erol (7. Hukuk Dairesi Üyesi)

* Mustafa Kurtaran (3. Ceza Dairesi Başkanı)

* Yaşar Şimşek (7. Ceza Dairesi Başkanı)

* Erdoğan İshakoğlu (7. Hukuk Dairesi Üyesi)

* Şerafettin Saka (9. Ceza Dairesi Üyesi)

KURUM İÇİNDE GÜÇ DENGESİ ARTIK 7'YE 2

Başkan dahil toplam 9 üyeden oluşan Birinci Başkanlık Kurulu'nda kararlar oy çokluğuyla (4'e karşı 5 üyenin oyuyla) alınıyor. Geleneksel olarak Yargıtay başkanlarının bu kurul üzerinde oldukça güçlü ve belirleyici bir ağırlığı bulunuyordu.

Ancak bu seçim sonuçlarıyla birlikte tablo tersine döndü. Başkan Ömer Kerkez ve Orhan Sekmen'in cephesi kurulda 2 üyeyle temsil edilirken, bağımsız üyelerin sayısı 7'ye ulaştı. Bu matematiksel değişim, Yargıtay'daki yönetim dinamiklerinde ve güç dengelerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU NEDEN BU KADAR KRİTİK?

Yargıtay'ın en üst ve en yetkili yönetim organı olan Birinci Başkanlık Kurulu, aldığı kararlarla Türkiye'deki adalet mekanizmasının işleyişine doğrudan yön veriyor.

Kurulun yetki alanında bulunan en kritik başlıklar şunlar:

Disiplin süreçleri: Yargıtay üyeleri hakkındaki disiplin soruşturmalarını yürütmek ve karara bağlamak.

Daire dağılımları: Üyelerin hangi hukuk ve ceza dairelerinde görev yapacağını belirlemek.

Atama yetkisi: Yargıtay bünyesinde görev yapacak tetkik hakimlerinin atama ve görevlendirme işlemlerini gerçekleştirmek.

Tarihinde ilk kez bir başkanın listesinin bu ölçüde delinmesi ve kurul çoğunluğunun bağımsız isimlerin eline geçmesi, yüksek yargıda önümüzdeki döneme dair merakla takip edilecek yeni tartışmaların ve gelişmelerin habercisi olarak değerlendiriliyor.