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Şamil Tayyar "mutlak butlan" paylaşımını apar topar sildi! "Üst yargıdan dostlarla görüştüm" demişti

AKP'li Şamil Tayyar, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ndeki CHP'nin kurultayına ilişkin "mutlak butlan" davası hakkında "üst yargıdan bazı dostlarıyla" yaptığı görüşmeyi aktardığı paylaşımını sildi.

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Şamil Tayyar "mutlak butlan" paylaşımını apar topar sildi! "Üst yargıdan dostlarla görüştüm" demişti
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Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde görülen "mutlak butlan" davası hakkında yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Tayyar, silmeden önceki paylaşımında, "üst yargıdan bazı dostlarıyla" görüştüğünü belirterek dava dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Yargıtay'daki üyelerin kararın siyasi sonuçları nedeniyle başlangıçta baskı altında olduğunu öne süren Tayyar, Özgür Özel ve bazı partililerin istifa etmesinin ardından bu baskının azaldığını ifade etmişti.

Tayyar'ın paylaşımında, CHP'deki istifaların davanın sonucunun siyasi etkisini değiştirdiği ve dosyanın "konusuz kaldığı" yönündeki değerlendirmeler öne çıktı.

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"KARARIN BOZULACAĞINI PEK SANMIYORUM"

Tayyar, olası kararın CHP yönetimi açısından doğuracağı sonuçlara ilişkin de yorumda bulunmuştu.

Mutlak butlan kararının bozulması durumunda dahi Özgür Özel'in istifa etmiş olması nedeniyle yeniden genel başkanlığa dönemeyeceğini öne süren Tayyar, tedbir kararının kalkması halinde CHP yönetiminin yasal süre içerisinde kurultaya gitmesi gerekeceğini savunmuştu.

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Eski AKP'li vekilin paylaşımındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise kararın ne zaman çıkacağına ilişkin öngörüsü olmuştu.

Tayyar, yaptığı görüşmelerden edindiğini söylediği izlenime göre kararın ekim ayında açıklanmasının beklendiğini yazdı. Bir gecikme yaşanması halinde ise kararın en geç kasım ayında çıkacağına ilişkin beklentisini dile getirdi.

Tayyar, paylaşımını daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan sildi. Böylece "üst yargıdan bazı dostlarla" yaptığı görüşmeye dayandırdığı, davanın olası sonucu ve karar tarihi hakkındaki değerlendirmeleri de hesabından kaldırılmış oldu.

Şamil Tayyar "mutlak butlan" paylaşımını apar topar sildi! "Üst yargıdan dostlarla görüştüm" demişti - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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