Kilis için Şamil Tayyar'dan müdahale çağrısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti: Yoksa elden gidiyor...

AKP'li Şamil Tayyar, Kilis'te son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Kentte siyasi ve adli gelişmelerin peş peşe yaşandığını belirten Tayyar, AKP Genel Merkezi'ne çağrıda bulundu.

Tayyar, Kilis'teki tabloyu sıralarken CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in istifasını hatırlattı. Bilecen'in AKP'ye geçeceği yönündeki beklentinin, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle askıya alındığını belirten Tayyar, ardından AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı'nın sosyal medyada yayılan bir ses kaydının ardından görevinden ayrıldığını aktardı.

Tayyar'ın dikkat çektiği bir diğer gelişme ise AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Salih Dal'ın tutuklanması oldu. Tayyar, Dal'ın bir kamu ihalesine müdahil olduğu gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

"Kilis'te neler oluyor?" diye soran Tayyar, kentte yaşanan gelişmeler arasında bağlantı kuranların bulunduğunu ve şehirde ciddi bir gerginlik oluştuğunu ifade etti.

Tayyar, AKP Genel Merkezi'nin Kilis'teki gelişmelere kayıtsız kalmaması gerektiğini savunarak, kentteki tüm iddiaların kapsamlı biçimde araştırılmasını istedi. Hazırlanacak raporun doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması gerektiğini belirten Tayyar, değerlendirmesini "Yoksa Kilis elden gidiyor" sözleriyle tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Tayyar'ın açıklamasında işaret ettiği gelişmelerin başında, Kilis İl Özel İdaresi'ndeki bir yapım işi ihalesine ilişkin soruşturma geliyor. Soruşturma kapsamında "kamu ihalesine fesat karıştırma", "rüşvet", "zimmet" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" iddiaları araştırılırken, AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Dal ile eski İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu tutuklandı.

Kentteki siyasi tartışmaların bir diğer başlığını ise AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı'nın istifası oluşturdu.

Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu öne sürülen bir ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından görevinden ayrıldı. Söz konusu kayıtta, görev yeri değiştirilen bir kadının hastanedeki eski görevine dönmek istediğine ilişkin konuşmalar bulunduğu ileri sürüldü.

Kayıtta Diyarbakırlı olduğu iddia edilen kişinin kadına "Beni nasıl ikna edeceksin?" diye sorduğu, kadının ise yüz yüze görüşerek kendisini ikna edeceğini söylediği öne sürüldü.

Diyarbakırlı ise ilk açıklamasında ses kaydının bazı odaklar tarafından montajlandığını ve konuşmaların bağlamından koparıldığını savundu.