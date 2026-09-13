AKP İl Başkanının ses kaydındaki kadın gözaltına alındı!

AKP Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı'ya ait olduğu öne sürülen ve Diyarbakırlı'nın görevden ayrılmasına yol açan 6 dakikalık ses kaydına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstifa eden Diyarbakırlı'nın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, kayıtta yer alan kadının gözaltına alındığı bildirildi.

KUMPAS DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Sosyal medyada Serhan Diyarbakırlı ile bir kadın arasında geçtiği öne sürülen görüşmeye ait bir ses kaydı paylaşıldı. Yaklaşık 6 dakikalık ses kaydında kadının, mevcut görev yerinden alınarak daha önce görev yaptığı hastanedeki eski işine dönmek istediğini söylediği duyuluyor. Diyarbakırlı'ya ait olduğu öne sürülen erkek sesinin ise kadına ısrarla "Beni nasıl ikna edeceksin?" sorusunu yönelttiği, kadının da yüz yüze görüşmeye kadar bu konuyu düşüneceğini belirttiği aktarılıyor.

Serhan Diyarbakırlı

Konuşmanın başında erkeğin kadına evde başka birinin olup olmadığını sorduğu ve herhangi bir sorun yaşanmaması için telefonu kapatmasını istediği duyuluyor. Görüşmede ayrıca erkeğin, ailesinin durumdan haberdar olmasından çekindiğini belirterek "Bu saatte kiminle konuşuyorsun derler" dediği, konuşmanın sonlarına doğru ise kadına randevu verdiği aktarılıyor.

Kaydın montaj olduğunu öne süren Serhan Diyarbakırlı, konuyu yargıya taşıyacağını belirterek soruşturmanın şeffaflığı açısından AKP Kilis İl Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

AKP İL BAŞKANININ SES KAYDINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Kilis Kent Haber'de yer alan habere göre, Diyarbakırlı'nın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kayıttaki kadın gözaltına alındı.