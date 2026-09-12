Son Dakika | AKP Kilis İl Başkanı istifa etti! 6 dakikalık bir ses kaydı gündeme bomba gibi düşmüştü

AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, kendisine ait olduğu öne sürülen yaklaşık 6 dakikalık bomba etkisi yaratacak ses kaydının sosyal medyada yayımlanmasının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Diyarbakırlı, kaydın montajlandığını savunurken, iddialara ilişkin hukuki süreç başlattığını da açıkladı.

SES KAYDI SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

Sosyal medyada yayılan ve AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu iddia edilen yaklaşık 6 dakikalık ses kaydı, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Kayıtta, görev yeri değiştirilen bir kadının eski görev yerine dönme talebine ilişkin görüşme yer almıştı.

Diyarbakırlı sosyal medya hesabından istifasını da açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Son günlerde şahsımı hedef alan montaj ses kaydı ve buna bağlı olarak ortaya atılan iddiaları yakından takip ediyorum. Söz konusu içeriklerle ilgili gerekli hukuki süreç tarafımca başlatılmış olup, gerçeklerin hukuk önünde tüm açıklığıyla ortaya çıkacağına olan inancım tamdır.

Ancak bu sürecin görev yaptığım siyasi teşkilatımıza ve partimize zarar vermesini, teşkilatımızın şahsım üzerinden bir tartışmanın tarafı hâline getirilmesini istemiyorum.

Bu nedenle, teşkilatımızın itibarının korunması ve hukuki sürecin siyasi tartışmaların gölgesinde kalmaması adına AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevimden kendi irademle istifa etme kararı almış bulunuyorum. Bu kararım kesinlikle bir geri adım, kabulleniş veya hakkımdaki iddiaların doğruluğu anlamına gelmemektedir. Ben görevimden ayrılıyorum; ancak haklılığımdan, hukuk mücadelemden ve davamıza olan inancımdan ayrılmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine, AK Parti’ye ve milletimize hizmet idealine olan bağlılığım dün olduğu gibi bugün de tamdır ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.

Görev sürem boyunca omuz omuza yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Makamlar ve görevler gelip geçicidir; asıl olan davaya sadakat, millete hizmet ve Türkiye’ye olan sevdamızdır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederim."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yayılan yaklaşık 6 dakikalık ses kaydında, genç kadının mevcut görev yerinden alınarak daha önce görev yaptığı yere dönmek istediği konuşuluyor.

Diyarbakırlı'ya ait olduğu iddia edilen erkek sesinin ise genç kadına ısrarla, "Beni nasıl ikna edeceksin?" şeklinde soru yönelttiği duyuluyor. Kadının da görüşmenin yüz yüze yapılmasına kadar düşüneceğini söylediği belirtiliyor.

"EVDE TEK MİSİN ŞU AN?"

Ses kaydının dikkat çeken bölümlerinden birinde, erkek sesinin genç kadına evde yalnız olup olmadığını sorduğu duyuluyor. Konuşmada ayrıca erkeğin, ailesinin görüşmeden haberdar olmasından çekindiğini belirterek, "Bu saatte kiminle konuşuyorsun derler" dediği aktarılıyor.

Yaklaşık 6 dakikalık kayıtta, kadının hastanedeki eski işine geri dönmek istediği ifade ediliyor. Erkek sesinin ise bunun için kadının kendisini ikna etmesi gerektiğini söylediği, kadının da bunu yüz yüze görüşerek yapacağını belirttiği aktarılıyor.

Konuşmanın hemen başında erkeğin, kadına evde başka birinin olup olmadığını sorduğu ve herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için telefonu kapatmasını söylediği belirtiliyor.

Konuşmanın sonlarına doğru ise erkek sesinin genç kadına randevu verdiği duyuluyor.

DİYARBAKIRLI: KAYIT MONTAJLANDI

AKP Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ise sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisi olduğu öne sürülen ses kaydının montajlandığını ve bağlamından koparıldığını savundu.