AKP'nin ismi için Yargıtay'a yapılan başvuru ortaya çıktı! 23 sene önce bakın ne karar verilmiş

YENİ Parti’nin adının Yenilik Partisi’ne benzediği iddiasıyla başlayan tartışmaya emekli Yargıtay hâkimi Ömer Faruk Eminağaoğluda katıldı. Eminağaoğlu, 2003 yılında "AK Parti" kısa ismi ile ilgili bir başvuruyu nasıl değerlendirdiğini anlattı.

Eminağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bölüm Sorumlusu olduğu dönemde yapılan başvuruda, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kısa ad kullanmadığının öne sürüldüğünü belirtti. Başvuruda, partinin “AK PARTİ” ifadesini kısa adıymış gibi kullanarak gerçekte iki ayrı ada sahip olduğu iddia edilmişti.

"GÜNLÜK HAYATIMDA TEK İFADEM AKP"

Eminağaoğlu, bir partinin kısa adının, tam adındaki sözcüklerin baş harflerinden oluşmasının şart olmadığı görüşüyle başvuruyu 3 Kasım 2003 tarihli işlemle reddettiğini aktardı. Ona göre kısa adın parti adıyla bağlantılı olması ve onu çağrıştırması yeterliydi. Eminağaoğlu, değerlendirmesinde özgürlük alanının geniş yorumlanması gerektiğini de belirtti.

Eminağaoğlu, günlük yaşamında parti için kullandığı tek ifadenin ise “AKP” olduğunu ekledi.

Eminağaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bölüm Sorumlusu olduğum dönemde, yapılan bir başvuruda;

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısa ad kullanmadığı,

Bunun yerine adeta kısa ad imiş gibi AK PARTİ adını kullandığı,

Bu yolla kısa ad yerine hukuku dolanıp gerçekte iki ayrı ad kullandığı belirtilmiş,

Partilerin kısa adlarının, parti adındaki sözcük baş harflerinden oluşmasının gerekmediğini,

Parti adıyla bağlantılı olması ve parti adını çağrıştırmasının yeterli olduğunu,

Özgürlük alanının geniş yorumlanması gerektiğini vb belirterek,

03.11.2003 tarih ve 2003/751 sayılı işlem ile reddetmiş idim.

(NOT: Günlük yaşantımda kullandığım tek ifade ise, AKP:) )"