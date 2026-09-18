SPK'nın tasfiye ettiği fon şirketlerinde kimler yok ki! Saray danışmanı, rektör, bakan yardımcısı eşi

Borsa'da yaşanan krizin ardından SPK’nın fonlarına tasfiye kararı verdiği şirketlerin ortaklık ve yönetim bağlantıları Saray'a ve kamu bürokrasisine uzanıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin’in geçmişte yönetiminde bulunduğu Tera grubunun şirketlerinde, eski OECD Büyükelçisi ve AKP medyasından Sabah'ın yazarı Kerem Alkin ve Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Konseyi’nde görev yapmış rektör Emre Alkin yer alıyor. Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu, Bulls Yatırım Holding’in ortakları arasında bulunuyor. Atlas Portföy’ün yönetiminde ise Vergi Denetim Kurulu’nda üst düzey görevler üstlenen Eren Yeşilyurt görev yapıyor.

Kerem Alkin, Sabah'ta yazmaya devam ediyor. Bugün de yazısı yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım satıma kapatması ve tasfiye kararı almasının ardından gözler bu şirketlerin ortaklarına ve yöneticilerine çevrildi.

İlgili şirketlerin ve bağlı oldukları grupların mevcut ya da geçmiş yönetimlerinde eski büyükelçiler, Cumhurbaşkanlığı danışmanları ve akademisyenler bulunuyor. Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu da şirketlerin ortaklık yapılarında öne çıkan isimler arasında.

Fonlara ilişkin soruşturmada ise bazı şirket yöneticileri gözaltına alındı, bazıları tutuklandı. Aralarında holding yöneticilerinin de bulunduğu isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

TERA’NIN YÖNETİMİNDE AKADEMİ VE BÜROKRASİDEN İSİMLER

Tera’nın kurucusu ve ana hissedarı Emre Tezmen, grubun farklı şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı yapıyor.

Tera Portföy’ün yönetim kurulu başkanlığını Erdin Özel, başkan vekilliğini Ethem Umut Beytor yürütüyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de yönetim kurulu üyeleri arasında. KAP kayıtlarına göre Alkin, bu göreve 26 Haziran 2026’da seçildi.

Ekonomim gazetesinde köşe yazarlığı yapan Emre Alkin, daha önce Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Konseyi’nde de görev aldı.

Gruptaki bir diğer isim, Türkiye’nin 2021-2024 döneminde OECD nezdindeki Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi olan Prof. Dr. Kerem Alkin. Daha önce Türkiye Varlık Fonu ve Halkbank yönetimlerinde bulunan Alkin, Tera Yatırım Menkul Değerler ile Tera Finansal Yatırımlar Holding’in yönetimlerinde yer alıyor.

Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kerem Alkin, geçmişte TV8, Skytürk, A Haber, CNN Türk, TRT Haber ve TV100 gibi kanallarda ekonomi yorumculuğu da yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ise 10 Kasım 2025’te Tera Yatırım Menkul Değerler’in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Alptekin’in bu görevi 1 Ocak 2026’da sona erdi.

Soruşturma kapsamında Emre Tezmen hakkında 17 Eylül’de yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi de gözaltına alındı.

HEDEF HOLDİNG’DE GÖKALP AİLESİ ÖNE ÇIKIYOR

Hedef Portföy’ün bağlı olduğu Hedef Holding’in yönetiminde Gökalp ailesi bulunuyor. Namık Kemal Gökalp yönetim kurulu başkanı, Mehmet Ziya Gökalp başkan yardımcısı, Sibel Gökalp ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

İnfo Yatırım’ın yönetiminde de yer alan Namık Kemal Gökalp, 17 Eylül’ü 18 Eylül’e bağlayan gece soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

A1 VE PARDUS’UN ORTAKLIK YAPILARI

A1 Capital Portföy, Güler Yatırım Holding grubunda yer alıyor. KAP kayıtlarına göre holdingin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’deki payı yüzde 32,15. A1 Capital Portföy’ün tamamı ise A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’e ait.

Pardus Portföy’ün yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Selim Tunçbilek, başkan vekilliğini Orhan Öz yürütüyor. Ahmet Haluk Güner ve Erdem Özkan da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

2021’de bankalardan bağımsız bir yapı olarak kurulan Pardus’ta, kurucu ve eski yönetim kurulu başkanı Murat Güler’in ölümünün ardından yönetim değişikliği yaşandı. Şirketin ortakları arasında Asiye Güler, İrem Güler, Ceren Güler, Ceylin Güler, Adem Karatepe ve Mustafa Terzi bulunuyor.

Pardus Portföy’ün Güler Yatırım Holding’de yüzde 10 payı var. Şirketin yönettiği fonlar da holding hisselerinde işlem yapıyor. Ağustos 2026 tarihli KAP bildiriminde, Pardus’un kurucusu olduğu fonların portföylerindeki Güler Yatırım Holding paylarının yüzde 5,294’e ulaştığı açıklandı.

BULLS’TA ESKİ BAKAN YARDIMCISININ EŞİ ORTAK

Bulls Portföy’ün tamamı Bulls Yatırım Menkul Değerler’e ait. Bulls Yatırım Menkul Değerler’in yüzde 85,10’u ise Bulls Yatırım Holding’in kontrolünde bulunuyor.

Holdingin ortakları arasında, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu da yer alıyor. Batuhan Mumcu, Ağustos 2026’da bakan yardımcılığı görevinden alınarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine atanmıştı.

Neslihan Mumcu’nun ortaklığı daha önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Batuhan Mumcu’nun bakan yardımcılığı döneminde eşinin holdingdeki payını ve şirkete verilen SPK para cezasını Meclis gündemine taşıdı.

ATLAS’IN YÖNETİMİNDE ESKİ KAMU GÖREVLİSİ

Atlas Portföy’ün yüzde 58,33’ü Aynus Holding’e ait. Diğer ortaklar Serdar Altınbaş ve Fatma Altınbaş’ın payları ise ayrı ayrı yüzde 20,83.

Şirketin yönetim kurulunda Serdar Altınbaş, Eren Yeşilyurt, Zuhal Topaloğlu ve Hakan Avdan bulunuyor.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eren Yeşilyurt, kamu kariyerine 1998’de başladı. Gelirler kontrolörlüğü, gelirler başkontrolörlüğü ve vergi başmüfettişliği yaptı.

Yeşilyurt, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcılığı ve Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yeşilyurt, 2023-2024 döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcılığı da yaptı.

Yönetim kurulu üyesi Zuhal Topaloğlu, Atlas’ta genel müdür ve portföy yöneticisi olarak da görev yapıyor. Kariyerine Akbank’ta başlayan Topaloğlu; Türk Ticaret Bankası, Ekinciler Yatırım, Site Yatırım, Sümer Menkul, Raymond James ve Global Menkul gibi kuruluşlarda çalıştı.

Finans ve sermaye piyasalarında 25 yılı aşkın deneyimi bulunan Hakan Avdan ise Atlas’ın yanı sıra Erciyas Çelik Boru’nun yönetim kurulunda da yer alıyor.

PUSULA’DA DEVİR SÜRECİNDE YÖNETİM DEĞİŞTİ

Pusula Finans Holding’in bünyesinde İktisat Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman, Birevim Tasarruf Finansman, Pusula Menkul ve Pusula Portföy bulunuyor.

Holdingin Tera’ya planlanan pay devri sürecinde yönetim değişiklikleri yaşandı. Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın ayrılmasının ardından Emre Tezmen yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci de yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Ancak Tera Yatırım daha sonra Tezmen ve Kilimci’nin Pusula Finans Holding’deki görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, iki ismin üyelikleri için Ticaret Sicili’nde tescil işlemi yapılmadığı belirtildi.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, soruşturma kapsamında tutuklandı. Serdar Turhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

YEDİ ŞİRKETİN FONLARINA TASFİYE KARARI

SPK’nın 2026/60 sayılı bülteninde açıklanan karar; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerini kapsıyor. Bu şirketlerin kurduğu ve TEFAS’ta işlem gören bütün yatırım fonlarının alım satımı durduruldu. Bültende isimleri sıralanan fonların tasfiyesi de kararlaştırıldı.

Basına yansıyan bilgilere göre Tera’nın fonlarının tasfiyesini İş Bankası, diğer altı şirketin fonlarının tasfiyesini ise Ziraat Bankası yürütecek. Haberlerde, tasfiye kapsamındaki fonların toplam büyüklüğünün yaklaşık 900 milyar lira, yatırımcı sayısının da yaklaşık 515 bin olduğu belirtiliyor.

SPK ayrıca kredili işlemlerde asgari özkaynak koruma oranını 2 Ekim’e kadar geçerli olmak üzere yüzde 35’ten yüzde 20’ye indirdi.

SORUŞTURMADA DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Karar, bazı fonlarda yaşanan likidite sorunları ve yatırımcıların çıkış taleplerinin karşılanamamasının ardından geldi. Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu da soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu dört şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Gürlek’in verdiği bilgiye göre 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı, 246 hesaba erişim engeli getirildi.