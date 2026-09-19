Resmen bugün başladı: Bedava erzak dağıtılacak, gelir şartı da yok

Vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinlikte bedava gıda yardımı yapılacak. Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayacak dağıtımda taze meyve ve sebzeden ete, konservelerden fasulye ve pirince kadar çeşitli temel gıda ürünleri verilecek. Yardımdan yararlanmak için üstelik gelir şartı da aranmayacak.

GIDA YARDIMI SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Ücretsiz gıda yardımı, 19 Eylül Cumartesi günü saat 09.00 ile 10.30 arasında yapılacak. Dağıtım, stoklar tükenene kadar devam edecek.

PLANT CİTY TOPLULUK KAYNAK MERKEZİ'NDE DÜZENLENECEK

Gıda yardımı, ABD'nin Florida eyaletindeki Plant City'de, 307 N. Michigan Ave. adresinde bulunan Plant City Topluluk Kaynak Merkezi'nde düzenlenecek Toplum Sağlığı Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek.

Hillsborough İlçesi Sağlıklı Yaşam Programı tarafından düzenlenen etkinlikteki gıdalar, Feeding Tampa Bay ile ortaklaşa sağlanacak. Dağıtılacak ürünler arasında taze meyve ve sebzeler, et, konserve ürünler ile fasulye ve pirinç gibi temel gıda maddeleri bulunacak.

Gıda yardımından yararlanmak isteyen Hillsborough sakinleri için herhangi bir gelir sınırlaması bulunmuyor.

AŞILAR DA ÜCRETSİZ YAPILACAK

Toplum Sağlığı Fuarı öğlene kadar devam edecek. Etkinliğe katılan bölge sakinleri, mevcut olması halinde ücretsiz sağlık taramalarından ve aşılardan yararlanabilecek.

Katılımcılara ayrıca Hillsborough İlçesi Sağlıklı Yaşam Programı ve Hillsborough İlçesi Sağlık Bakım Planı hakkında bilgi verilecek. Etkinlikte hediyeler ve çocuklara yönelik aktiviteler de düzenlenecek.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ DE SUNULUYOR

Hillsborough İlçesi Sağlıklı Yaşam Programı, Sağlık Bakım Planı üyeleri ve Hillsborough sakinlerine yerel ve yerinde hizmetlerle sağlıklı yaşam konusunda rehberlik ve kaynak sağlıyor.

Hillsborough County'de yayımlanan program kapsamında Hillsborough İlçesi genelindeki Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde fitness merkezleri, eğitim faaliyetleri, grup egzersizleri, beslenme danışmanlığı ve sağlık taramaları sunuluyor.

Ayrıca diyabetin önlenmesi ve yönetimi, kilo verme, sağlıklı beslenme, yemek pişirme, halk sağlığı hizmetleri ve diğer sağlık yönetimi konularında ücretsiz dersler veriliyor. 19 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik aracılığıyla vatandaşlara hem ücretsiz gıda yardımı hem de sağlık hizmetleri ve program hakkında bilgi alma imkanı sağlanacak.