Halk TV Spor Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı!

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! Galatasaray'da herkesin gözü Trabzonspor maçındayken, Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı! Galatasaray'ın transfer bombası patladı!

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