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Halk TV Spor Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı!

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı!

Galatasaray'da herkesin gözü Trabzonspor maçındayken, Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı! Galatasaray'ın transfer bombası patladı!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 1
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Galatasaray'da herkesin gözü Trabzonspor maçında. Ancak başkan Dursun Özbek, operasyon peşinde. Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı! Galatasaray'ın transfer bombası patladı!

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 2
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Sarı kırmızılı takım bu akşam Trabzon'da Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 3
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Galatasaray'da dev maçta önemli oyuncular forma giyemeyecek. Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 4
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Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un belirlediği Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 5
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Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 6
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Galatasaray'da herkesin gözü Trabzonspor maçındayken, Dursun Özbek yönetiminin yine transfer peşinde olduğu ortaya çıktı.

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 7
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Yönetimin ligin devre arasındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladığı belirtildi.

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 8
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Dursun Özbek'in "Çok gizli" sürdürmeye çalıştığı transfer operasyonu Alman basınına sızdı.

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 9
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Alman basınından Fusball News'ta yer alan habere göre Galatasaray, kış transfer döneminde Ermedin Demirovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 10
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Stuttgart takımında forma giyen Demirovic'in bonservisi için kulübünün 35 milyon euro talep ettiği haberde yer aldı.

Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı! - Fotoğraf: 11
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Haberde 28 yaşındaki Bosnalı oyuncuyla Juventus, Milan ve Leeds United'ın da ilgilendiği ileri sürüldü.

Galatasaray Transfer Trabzonspor Dursun Özbek Okan Buruk
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