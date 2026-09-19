Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı: Galatasaray'ın transfer bombası patladı!
Galatasaray'da herkesin gözü Trabzonspor maçındayken, Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı! Galatasaray'ın transfer bombası patladı!
Galatasaray'da herkesin gözü Trabzonspor maçında. Ancak başkan Dursun Özbek, operasyon peşinde. Dursun Özbek'in "Çok gizli" operasyonu sızdı! Galatasaray'ın transfer bombası patladı!
Sarı kırmızılı takım bu akşam Trabzon'da Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray'da dev maçta önemli oyuncular forma giyemeyecek. Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un belirlediği Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.
Galatasaray'da herkesin gözü Trabzonspor maçındayken, Dursun Özbek yönetiminin yine transfer peşinde olduğu ortaya çıktı.
Yönetimin ligin devre arasındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladığı belirtildi.
Dursun Özbek'in "Çok gizli" sürdürmeye çalıştığı transfer operasyonu Alman basınına sızdı.
Alman basınından Fusball News'ta yer alan habere göre Galatasaray, kış transfer döneminde Ermedin Demirovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Stuttgart takımında forma giyen Demirovic'in bonservisi için kulübünün 35 milyon euro talep ettiği haberde yer aldı.
Haberde 28 yaşındaki Bosnalı oyuncuyla Juventus, Milan ve Leeds United'ın da ilgilendiği ileri sürüldü.