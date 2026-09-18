Yangına giden itfaiyeciler evde buldu: 2 metre zıplayabiliyor! Hayvanat bahçesi bile istemedi

Küçük bir ev yangınına müdahale eden itfaiyeciler, arka bahçede kafese kapatılmış Afrika servalıyla karşılaştı.

İzni bulunmadığı belirlenen yaban kedisi sakinleştirilerek hayvan refahı ekiplerine teslim edildi. Şimdi kendisi için uygun bir yaşam alanı aranıyor çünkü hayvanat bahçesi de onu kabul etmiyor.

YANGINA GİTTİLER, BAHÇEDEN SERVAL ÇIKTI

Olay, salı günü New Orleans'ın banliyölerinden Marrero'da meydana geldi. Küçük bir ev yangını ihbarına giden itfaiyeciler, evin arkasında dar bir beyzbol antrenman kafesine benzeyen tel örgülü alanda Afrika servalı buldu.

Jefferson Hayvan Koruma ve Refah Hizmetleri'nden (JPaws) yapılan açıklamaya göre, müdür Michelle Brignac ve insani yardım departmanı sorumlusu Victoria Clark da olay yerine çağrıldı.

TISLAYAN SERVALI KAFESTEN ÇIKARDILAR

JPaws sözcüsü John McCusker, yerel yasalar gereği serval beslemek için egzotik hayvan izni gerektiğini, ev sahibinin ise böyle bir belgeye sahip olmadığını söyledi.

Brignac ve Clark, "tıslayan servalı sakinleştirerek" McCusker'ın "köpek kulübesi" olarak tanımladığı 7,53 metrekarelik kafesten çıkarıp taşıma kabına aldı. JPaws ayrıca hayvana ait fotoğrafları paylaştı.

2 METRE ZIPLAYABİLİYOR, EVCİL KEDİ GİBİ DEĞİL

Siyah benekleri, ince vücudu ve belirgin yüz hatlarıyla dikkat çeken servallar, yaklaşık 2 metre yüksekliğe kadar zıplayabiliyor. Esaret altında doğan bu servalın doğal yaşam alanı ise Afrika otlakları.

McCusker, JPaws'ın uygun bir sığınak aradığı süreçte hayvana tamamen kendisine ait bir oda tahsis ettiğini belirtti.

Servallar temizlik, mırlama, miyavlama ve av takip etme gibi bazı davranışlarıyla evcil kedilere benziyor. Bu özellikleri onları evcil hayvan olarak popüler hale getirirken, JPaws bu hayvanların evde kolayca bakılabilecek türler olmadığını vurguluyor.

BÜYÜDÜKÇE AGRESİFLEŞEBİLİYOR, EV EĞİTİMİ ZOR

JPaws'a göre esaret altındaki servallar, doğal davranışlarını sürdürebilmeleri için gereken alan ve uyarandan yoksun kaldıklarında kronik stres yaşayabiliyor.

Hayvanların bölgelerini işaretlediği, büyüdükçe agresifleşebildiği, tamamen ev eğitimi alamadığı ve mobilyalara zarar verebildiği belirtildi. Ayrıca duvar ve kapılardan zorla geçtikleri de ifade edildi.

Uzmanlara göre servallar, ev kedilerinden daha özel beslenme ve bakım gerektiriyor.

HAYVANAT BAHÇESİ SERVALI KABUL ETMEYECEK

JPaws, servalın geçici olarak New Orleans'taki Audubon Hayvanat Bahçesi'nde tutulması ihtimalini değerlendirdi. Ancak hayvanat bahçesi sözcüsü, servalı kabul etmeyi planlamadıklarını açıkladı.

JPaws'ın başka bir çözüm üzerinde çalıştığı, ancak perşembe günü itibarıyla bu düzenlemenin ayrıntılarının açıklanamadığı belirtildi.

YABAN KEDİLERİ SOSYAL MEDYAYLA DAHA ÇOK GÜNDEMDE

Marrero'daki olay, yaban kedilerinin artan popülaritesine ilişkin son örneklerden biri oldu. Bu artışta sosyal medya içerik üreticilerinin servalları çevrim içi videolarda göstermesinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Theguardian'ın haberine göre, Kuzey Amerika'da servallarla ilgili başka vakalar da gündeme geldi. 2023'te Ohio'da Cincinnati bölgesindeki yetkililer, bir mahalledeki ağaçta görülen ve daha sonra kokain testi pozitif çıkan Amiry adlı Afrika servalını yakaladı.

2025'in sonlarında ise Pensilvanya'daki bir yaban hayatı merkezinden kaçan bir servalı arama çalışmaları, hayvanın bir sürücü tarafından çarpılarak öldürülmesiyle sonuçlandı.

People'ın haziran ayında yayımladığı habere göre, Kanada'nın Vancouver kentinde kaçıp komşunun verandasının altına yuva yapan başka bir Afrika servalı da yetkililer tarafından sahiplerine teslim edildi.

Vancouver'ın da bağlı olduğu Britanya Kolumbiyası'nda Afrika servalı gibi egzotik kedilerin evcil hayvan olarak beslenmesi yasak. Ancak bu hayvanların sahiplerine yasal izin başvurusu yapmaları için Mayıs 2027'nin başına kadar süre tanındı.