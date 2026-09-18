Fenerbahçe'de 2 ayrılık: İsmail Kartal 9 maçta ilk 11 oynatmıştı

Fenerbahçe, lige istediği gibi başlayamadı. Başkan Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk sözüne rağmen sarı lacivertli takım, beklenmedik puan kayıplarıyla Süper Lig'e girdi.

Devre arasına kadar üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, yeni transferle kadrosunu güçlendirmek için de şimdiden çalışmalara başladı. Ara transfer döneminde en az 2 futbolcunun takıma katılması planlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 2 AYRILIK

Sarı lacivertli takımın yeni yabancılar için kadrosunda yer açmak amacıyla 2 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı bildirildi.

Sabah'taki habere göre İtalya'nın Roma takımına transferi son anda iptal olan Jayden Oosterwolde ile yollar ayrılacak. Hollandalı futbolcunun Roma'ya transferi sakatlanması nedeniyle gerçekleşmemişti.

Sarı lacivertlilerin bu transferden 20 milyon euro bekledikleri ileri sürüldü.

Ayrılacak diğer futbolcunun ise Nelson Semedo olduğu iddia edildi. Portekizli futbolcunun ara transferde gönderileceği bildirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal, Neslon Semedo'yu bu sezon 9 maçta ilk 11'de görevlendirmişti. Ancak bu kararı zaman zaman eleştirilmişti.