Beşiktaş maçı öncesi Amedspor'da kriz çıktı: Kimsenin haberi olmadı

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Açıklamada, biletlerin ne zaman satışa çıkacağının yalnızca süreçten sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından bilindiği vurgulanırken, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla eş zamanlı olarak satışların başlatıldığı belirtildi. Böylece herhangi bir kişi ya da grubun önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.