Beşiktaş maçı öncesi Amedspor'da kriz çıktı: Kimsenin haberi olmadı
Amedspor'da Beşiktaş maçı öncesi kriz çıktı. Diyarbakır temsilcisinden jet açıklama geldi.
BİLETLER 10 SANİYEDE TÜKENDİ! AMEDSPOR'DAN TARTIŞMALARA YANIT
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanan Amedspor'da bilet heyecanı zirveye çıktı.
Karşılaşma için satışa sunulan yaklaşık 33 bin biletin yalnızca 10 saniye içerisinde tükenmesi, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken kulüpten süreçle ilgili açıklama geldi.
REKOR TALEP DİKKAT ÇEKTİ
Sezonun en çok ilgi gören karşılaşmalarından biri olarak gösterilen Amedspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde satışa çıkarılan biletler adeta kapışıldı.
Biletlerin çok kısa sürede tükenmesi üzerine bazı taraftarlar satış sürecine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atarken, kulüp yönetimi konuya açıklık getirdi.
"SATIŞ SAATİ ÖNCEDEN KİMSEYLE PAYLAŞILMADI"
Amedspor tarafından yapılan açıklamada, yoğun talep nedeniyle bilet satış sürecinde özel bir yöntem uygulandığı belirtildi. Kulüp, kötü niyetli toplu alımların önüne geçmek ve biletlerin mümkün olduğunca daha fazla taraftara ulaşmasını sağlamak amacıyla satış saatinin gizli tutulduğunu ifade etti.
Açıklamada, biletlerin ne zaman satışa çıkacağının yalnızca süreçten sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından bilindiği vurgulanırken, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla eş zamanlı olarak satışların başlatıldığı belirtildi. Böylece herhangi bir kişi ya da grubun önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
STADYUM KAPASİTESİ YETERSİZ KALIYOR
Kulüp yönetimi, yaşanan asıl sorunun biletleme sistemi değil, Amedspor'a gösterilen yoğun ilginin mevcut stadyum kapasitesini aşması olduğunu dile getirdi. Her iç saha maçında on binlerce taraftarın takımlarını tribünden desteklemek istediğine dikkat çekilen açıklamada, kapasite yetersizliği nedeniyle çok sayıda futbolseverin bilet bulamadığı ifade edildi.
TARAFTARLARIN BEKLENTİLERİ BÜYÜK
Amedspor, taraftarlardan gelen eleştiri ve talepleri yakından takip ettiklerini belirterek, mevcut şartlar altında bilet satışlarının adil, şeffaf ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli tüm hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.